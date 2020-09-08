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Несколько дней голодала: Фреймут рассказала, как поборола COVID-19

Вторник 08 сентября 2020 12:32
Несколько дней голодала: Фреймут рассказала, как поборола COVID-19
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Светлана Мащенко

Ольга Фреймут рассказала, как справлялась с коронавирусом

Ольга Фреймут поборола коронавирус и рассказала про кошмар, с которым ей пришлось столкнуться из-за болезни. Телеведущая поблагодарила всех за любовь и поддержку и показала в сториз снимок отрицательного результата ПЦР-тестирования.

В своем Instagram Ольга назвала болезнь "коварной заразой, ​​​​​которая имеет много обличий" и описала симптомы.

"Все началось с сильной головной боли, которую не могли погасить даже самые сильные таблетки", - рассказала ведущая и добавила, что была одна ночь, когда она совсем не могла уснуть.

"К мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала - из-за тренировок (на Танцах со звездами. - Ред.), - откровенно поделилась Фреймут.

Далее ко всем этим болям начало выкручивать и жечь ребра, а затем повысилась температура.

Ведущая сразу же заподозрила неладное и записалась на тест, который и дал положительный результат. После чего начались проблемы с обонянием и аппетитом.

"Тогда же полностью исчезли запахи. Есть не могла несколько дней - пила много воды и витамин С. Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли", - добавила она.

Отметим, что телеведущая поборола болезнь одновременно со своим партнером в танцевальном проекте Ильей Падзиной.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут вышла на паркет первого эфира Танцев со звездами, несмотря на то, что только-только поборола коронавирус.

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