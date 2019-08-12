Нервная система под угрозой: астролог назвала самые опасные дни

Известный астролог Наталья Анисимова рассказала, какие дни станут опасными в период с 12 по 18 августа. Она предупредила, что в ближайшую неделю возможны срывы поездок, а также невнимательность.

Астролог рассказала, что несмотря на не самое удачное расположение планет, ближайшая неделя принесет подъем сил, энергии и желание творить.

"Не сдерживайте себя! Особенно актуальными станут вопросы самолюбия, собственной индивидуализации. Попробуйте всю эту неделю делать так, как вы хотите. Никого не копируйте, ни на кого не ориентируйтесь", - посоветовала Анисимова.

В понедельник, по прогнозу астролога, начнут сдвигаться дела, которые направлены на социальную огласку, популярность, общественные проекты. А Уран, который развернется в обратное движение, даст зачаток переменам в нескольких жизненных сферах.

Гороскоп на неделю, с 12 по 18 августа - самые опасные дни

Со вторника и до конца недели под угрозу попадет нервная система, так как внезапно могут сорваться запланированные поездки. Также могут образоваться новые поездки или знакомства. Астролог посоветовала быть на дороге аккуратнее.

В среду начнется новый цикл Венеры, а также новый цикл Луны. В четверг - полнолуние, которое продолжит тему самовыражения.

В пятницу добавится невнимательность и лень. Анисимова советует внимательно отнестись к принятым решениям, чтобы не наломать дров. Однако в этот день возможна новая интересная информация.

В субботу стоит запомнить свои сны, так как они могут оказаться вещими и дать понять, где есть проблемы и какие есть тайны.

В воскресенье у многих начнется прилив сил и захочется переделать все дела, на которые всю неделю не хватало энергии. Можно переделать кучу старых или отложенных дел.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака.

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