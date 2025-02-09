Небезпечні причини неприємного запаху з рота, про які вам не розповідали

Чому з'являється неприємний запах?

Найчастіше причиною неприємного запаху з рота є бактерії, які накопичуються на зубах, яснах та язиці. Вони розщеплюють залишки їжі, утворюючи сполуки сірки, які й викликають неприємний запах.

Проте, іноді галітоз може бути симптомом серйозніших захворювань, таких як:

Захворювання ясен

Гінгівіт, пародонтит можуть призвести до запалення та кровоточивості ясен, що сприяє розмноженню бактерій та появі неприємного запаху.

Карієс

Руйнування зубів також створює сприятливе середовище для розвитку бактерій.

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Гастрит, виразка шлунка, рефлюксна хвороба можуть викликати неприємний запах з рота через потрапляння шлункового соку в ротову порожнину.

Захворювання дихальних шляхів

Синусит, тонзиліт, бронхіт можуть супроводжуватися неприємним запахом з рота через накопичення слизу та бактерій.

Захворювання нирок та печінки

Ці органи відповідають за виведення токсинів з організму. Якщо вони не працюють належним чином, токсини можуть накопичуватися в крові та викликати неприємний запах з рота.

Деякі захворювання, такі як діабет: можуть також впливати на запах з рота.

Що робити?

Якщо вас постійно турбує неприємний запах з рота, не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Стоматолог допоможе виявити проблеми з зубами та яснами, а також може направити до інших фахівців для обстеження та лікування.

Профілактика

Щоб запобігти появі неприємного запаху з рота, необхідно дотримуватися правил гігієни порожнини рота:

Чистити зуби двічі на день щіткою та зубною пастою.

Використовувати зубну нитку для очищення міжзубних проміжків.

Чистити язик спеціальним скребком або щіткою.

Регулярно відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів та професійного чищення зубів.

Відмовитися від куріння та зловживання алкоголем.

Пити достатньо води.

Правильно харчуватися.

Пам'ятайте, що неприємний запах з рота може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Своєчасне звернення до лікаря допоможе вам зберегти здоров'я та уникнути ускладнень.