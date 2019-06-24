Неправильное питание убивает: Комаровский назвал самые опасные продукты

Доктор Комаровский опубликовал на своем сайте данные исследования о питании, которое было проведено с 1990 по 2017 год, в котором ученые проанализировали данные о рационах в 195 странах и сделали выводы о том, какие продукты самые опасные.

Комаровский отметил, что неполноценное питание убивает чаще, чем курение, высокое давление, ожирение и высокий уровень холестерина. Неполноценное питание и исключение из рациона углеводов или белков приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и онкологии. По данным исследования от неправильного питания в 2017 году умерло 10,9 млн человек, а от курения – 8 млн.

Белая смерть – это не сахар, а соль, так как люди регулярно употребляют соли сверх нормы.

"Ведь человеку нужно не более 3000 мг в сутки, а массовое реальное потребление — 3600 мг. Больше всего соли поступает в организм из обработанной и готовой пищи. Пицца, которую нужно только подогреть, содержит 710 мг в кусочке, порция хлопьев для завтрака — 250 мг соли", - пишет Комаровский.

Правильное питание (pixabay.com)

Также он отмечает, что в рационе должны быть обязательно цельные злаки и ежедневная норма – 100-150 г в сутки. Те, кто ради правильного питания отказываются от хлеба и каш – вредят себе и своему здоровью.

"Цельнозерновой хлеб и зерновые каши — необходимая часть здоровой диеты. А еще можно печь из цельнозерновой муки, есть мюсли на завтрак и в качестве перекуса", - отметил доктор.

Он добавил, что в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи и суточная доза – 200-430 г. Для того, чтобы блюда из овощей приносили удовольствие – их нужно готовить так, как нравится.

"Оказывается, потому, что "фрукты тоже углеводы, и их надо есть поменьше". Поэтому их потребление стараются ограничивать: "в них же сахар". Так что оставьте в прошлом предрассудки и для здоровья: ешьте яблоки, бананы, мандарины, апельсины и груши вдоволь. Лакомьтесь лесными ягодами, клубникой и малиной", - порекомендовал Комаровский.

Он добавил, что в качестве перекуса нужно использовать семена и орехи – источники множества микроэлементов и витаминов. Их можно добавлять в готовые блюда, салаты, каши или есть просто так – не менее 16-25 г в сутки.

А вот сахар, колбаса, бекон и копченое мясо не попали в десятку самых вредных продуктов в рационе. Доктор Комаровский рекомендует этими продуктами просто не злоупотреблять, а в рацион включить побольше полезных продуктов – рыбу, как источник омега-3, жирных кислот и клетчатки, овощи, фрукты, орехи и семена.

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