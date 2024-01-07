"Непоправна втрата для України": на війні загинув відомий поет

"Фіалками мій найдородчий син проросте"

Під останнім дописом Кривцова у Facebook, у якому він пропонував підписникам "поворожити" на книжці, декілька годин тому з'явився коментар від його матері. Жінка повідомила, що її син загинув.

Не стало поета та військового (скріншот)

Згодом колеги та друзі висловилися про смерть Кривцова. Денисенко процитувала слова матері й поета й додала: "Проростай, ніжна мужня душа. Тупий важкий біль від цього".

Письменниця висловилася про загибель військового (скріншот)

А інша письменниця опублікувала вірш Кривцова та написала, що загибель поета - "ще одна непоправна втрата для України і для нашої літератури".

"А через п'ятдесят років чергові "харошиє русскіє", нащадки теперішніх вбивць, будуть знову нас питати - ну що там, де ваші Нобелівські лауреати?" - додала вона.

Допис письменниці про поета (скріншот)

Що відомо про Кривцова

Кривцов пішов на війну добровольцем у 2014 році. До цього він був фотографом та писав вірші. Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. Майже два роки тому він повернувся на фронт на тлі повномасштабної війни. В одному з інтерв'ю поет пригадував, що до цього він мав "жахливу мрію", про яку сильно пошкодував вже 24 лютого 2022 року.

"Я мав одну жахливу мрію, мені це часто снилося: ходити по Києву з автоматом, чекати на свою станцію метро зі зброєю на колінах. Я з тих жахливих людей, які говорили, що потрібно, щоби війна перенеслася на вулиці, як пожежа. Щоб інші також зрозуміли, що відбувається. Вранці 24 лютого я дуже пошкодував про ці думки", - говорив Кривцов.

У 2023 році поету виповнилося 33 роки. Він встиг написати чимало віршів, випустив збірник "Вірші з бійниці".