Неперевершені дієтичні котлети з сочевиці: допоможуть схуднути та можна в піст

З чого тільки не готували українці котлети - з картоплі, цибулі, капусти, з рисом, з пшоном, рибою та м'ясом. А ще дуже смачні дієтичні котлетки можна приготувати з сочевиці. Вони відмінно доповнять раціон в піст, а ще підійдуть тим, хто хоче схуднути до літа.
Як приготувати котлети з сочевиці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Страви".
Сочевиці потрібно промити, покласти у каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Тушкуємо її на середньому вогні, поки не вбереться вся вода.
Миємо броколі, розбираємо на суцвіття, заливаємо окропом, накриваємо та відставляємо на 5 хвилин. Якщо використовуєте заморожену броколі, просто дайте їй трохи відтанути й окропом не заливайте.
Цибулину подрібніть та посмажте на слабкому вогні, поки вона не стане прозорою.
Почистіть та подрібніть часник. Моркву помийте та натріть на грубій тертці. Посоліть. Потушкуйте разом з цибулею на слабкому вогні хвилин 5.
Варену сочевицю перекладіть в миску, перемішайте з цибулею та морквою. Броколі натріть на тертці. Якщо овоч м'який, то просто наріжте його дрібно ножем.
Помийте шпинат та дрібно поріжте. Можна додати й будь-яку іншу зелень.
Змішайте всі інгредієнти разом, додайте спеції та кукурудзяне борошно. Вимісіть фарш та поставте його в холодильник на 15 хвилин.
Сформуйте котлети, обкачайте у кукурудзяному борошні чи панірувальних сухарях.
Розігрійте на сковорідці будь-який жир та обсмажте котлети з усіх боків до золотавої скоринки.
Котлети з сочевиці (фото: stravy.net)
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