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Неперевершені дієтичні котлети з сочевиці: допоможуть схуднути та можна в піст

Четвер 11 квітня 2024 10:01
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Неперевершені дієтичні котлети з сочевиці: допоможуть схуднути та можна в піст Як приготувати дієтичні котлети з сочевиці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З чого тільки не готували українці котлети - з картоплі, цибулі, капусти, з рисом, з пшоном, рибою та м'ясом. А ще дуже смачні дієтичні котлетки можна приготувати з сочевиці. Вони відмінно доповнять раціон в піст, а ще підійдуть тим, хто хоче схуднути до літа.

Як приготувати котлети з сочевиці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Страви".

Що вам знадобиться:

  • Сочевиця червона - 200 г
  • Вода - 500 мл
  • Броколі - 150 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Морква - 1 шт.
  • Шпинат - 50 г
  • Перець чилі, коріандр мелений, копчена паприка - по 1 ч. ложці
  • Сіль та перець чорний мелений - до свого смаку
  • Борошно кукурудзяне - 5 ст. ложок

Як готувати дієтичні котлети з сочевиці

Сочевиці потрібно промити, покласти у каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Тушкуємо її на середньому вогні, поки не вбереться вся вода.

Миємо броколі, розбираємо на суцвіття, заливаємо окропом, накриваємо та відставляємо на 5 хвилин. Якщо використовуєте заморожену броколі, просто дайте їй трохи відтанути й окропом не заливайте.

Цибулину подрібніть та посмажте на слабкому вогні, поки вона не стане прозорою.

Почистіть та подрібніть часник. Моркву помийте та натріть на грубій тертці. Посоліть. Потушкуйте разом з цибулею на слабкому вогні хвилин 5.

Варену сочевицю перекладіть в миску, перемішайте з цибулею та морквою. Броколі натріть на тертці. Якщо овоч м'який, то просто наріжте його дрібно ножем.

Помийте шпинат та дрібно поріжте. Можна додати й будь-яку іншу зелень.

Змішайте всі інгредієнти разом, додайте спеції та кукурудзяне борошно. Вимісіть фарш та поставте його в холодильник на 15 хвилин.

Сформуйте котлети, обкачайте у кукурудзяному борошні чи панірувальних сухарях.

Розігрійте на сковорідці будь-який жир та обсмажте котлети з усіх боків до золотавої скоринки.

Неперевершені дієтичні котлети з сочевиці: допоможуть схуднути та можна в піст

Котлети з сочевиці (фото: stravy.net)

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