Неперевершені дієтичні котлети з сочевиці: допоможуть схуднути та можна в піст

З чого тільки не готували українці котлети - з картоплі, цибулі, капусти, з рисом, з пшоном, рибою та м'ясом. А ще дуже смачні дієтичні котлетки можна приготувати з сочевиці. Вони відмінно доповнять раціон в піст, а ще підійдуть тим, хто хоче схуднути до літа.

Як приготувати котлети з сочевиці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Страви ".

Що вам знадобиться:

Сочевиця червона - 200 г

Вода - 500 мл

Броколі - 150 г

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Морква - 1 шт.

Шпинат - 50 г

Перець чилі, коріандр мелений, копчена паприка - по 1 ч. ложці

Сіль та перець чорний мелений - до свого смаку

Борошно кукурудзяне - 5 ст. ложок

Як готувати дієтичні котлети з сочевиці

Сочевиці потрібно промити, покласти у каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Тушкуємо її на середньому вогні, поки не вбереться вся вода.

Миємо броколі, розбираємо на суцвіття, заливаємо окропом, накриваємо та відставляємо на 5 хвилин. Якщо використовуєте заморожену броколі, просто дайте їй трохи відтанути й окропом не заливайте.

Цибулину подрібніть та посмажте на слабкому вогні, поки вона не стане прозорою.

Почистіть та подрібніть часник. Моркву помийте та натріть на грубій тертці. Посоліть. Потушкуйте разом з цибулею на слабкому вогні хвилин 5.

Варену сочевицю перекладіть в миску, перемішайте з цибулею та морквою. Броколі натріть на тертці. Якщо овоч м'який, то просто наріжте його дрібно ножем.

Помийте шпинат та дрібно поріжте. Можна додати й будь-яку іншу зелень.

Змішайте всі інгредієнти разом, додайте спеції та кукурудзяне борошно. Вимісіть фарш та поставте його в холодильник на 15 хвилин.

Сформуйте котлети, обкачайте у кукурудзяному борошні чи панірувальних сухарях.

Розігрійте на сковорідці будь-який жир та обсмажте котлети з усіх боків до золотавої скоринки.

Котлети з сочевиці (фото: stravy.net)