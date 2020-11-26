Неожиданный признак рака легких разглядели в глазах: что такое синдром Горнера

Врач назвала симптомы рака легких, который часто пропускают при обследовании не обращают внимания. Одним из таких признаков является синдром Горнера.

Как отметила британский доктор Клэр Моррисон, синдром Горнера может свидетельствовать об опухоли верхней борозды легкого. Еще признаки – боль, которая отдает в руку и плечо, твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч и шеи.

xpress.

Что такое синдром Горнера?

Синдром Горнера или синдром Бернара-Горнера – это клинический симптом, который вызывается поражением симпатической нервной системы.

Этот синдром проявляется на лице пациента в виде птоза, миоза, патологии сфинктера зрачка, энофтальма и дисгидроза.

Все эти симптомы проявляются на глазах больных в виде опущения или поднятия века, сужения зрачков, слабой реакции на свет, западения глазного яблока или нарушение потоотделения на пораженной стороне лица. У детей синдром Горнера выражается в гетерохромии – разный цвет радужной оболочки у глаз. Для проверки на наличие этого синдрома медики проводят тесты на глазах пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы болезни, которые чаще всего убивают украинцев.

А также рассказывали о том, что ученые установили главную причину рака.