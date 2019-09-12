Ненавижу ложь: Евгения Власова сделала неожиданное заявление о своей болезни

Евгения Власова рассказала о болезни (Коллаж РБК-Украина)

Евгения Власова разозлилась на журналистов, которые перекручивают и врут

Евгения Власова, известная украинская певица, написала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором заявила, что ее болезнь не связана с онкологией. Консилиум врачей назначил ей несколько операций по другим причинам, а химиотерапию – для перестраховки.

Власова рассердилась на журналистов, которые постоянно пишут о том, что у нее был рак и она его победила. Она отметила, что на нее поставили клеймо и все это очень сильно отбивается на ней и на ее дочери.

"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике – одному показалось, значит нужна химиотерапия. Да, я ее прошла! И это страшно. Но прессу, редакторов программ не интересуют тонкости, им нужно мясо, кровь, страсти!" – написала артистка. Она добавила, что в ее жизни достаточно испытаний и без онкологии и призналась, что ненавидит ложь.

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рождали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки! Одно то, что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что она жива?". В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни любого из нас. Я ненавижу, вот просто ненавижу давать интервью! Но больше всего ненавижу, когда искажают факты. Ненавижу ложь и лжецов. Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все, что говорю лично я – есть в моем инста!" – добавила певица и сообщила, что заставила удалить очередное интервью.

Напомним, ранее мы писали о том, что мама Евгении Власовой опровергла слухи о ее болезни и смерти.

А также рассказывали о том, что Евгения Власова рассказала, как узнала о страшной болезни.