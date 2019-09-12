Ненавижу ложь: Евгения Власова сделала неожиданное заявление о своей болезни

Евгения Власова разозлилась на журналистов, которые перекручивают и врут
Евгения Власова, известная украинская певица, написала на своей странице в Instagram эмоциональный пост, в котором заявила, что ее болезнь не связана с онкологией. Консилиум врачей назначил ей несколько операций по другим причинам, а химиотерапию – для перестраховки.
Власова рассердилась на журналистов, которые постоянно пишут о том, что у нее был рак и она его победила. Она отметила, что на нее поставили клеймо и все это очень сильно отбивается на ней и на ее дочери.
"Надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике – одному показалось, значит нужна химиотерапия. Да, я ее прошла! И это страшно. Но прессу, редакторов программ не интересуют тонкости, им нужно мясо, кровь, страсти!" – написала артистка. Она добавила, что в ее жизни достаточно испытаний и без онкологии и призналась, что ненавидит ложь.
Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
"Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рождали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки! Одно то, что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят: "О, а что она жива?". В моей жизни дофига испытаний и без онкологии, как и в жизни любого из нас. Я ненавижу, вот просто ненавижу давать интервью! Но больше всего ненавижу, когда искажают факты. Ненавижу ложь и лжецов. Ненавижу давать интервью и больше не буду. Все, что говорю лично я – есть в моем инста!" – добавила певица и сообщила, что заставила удалить очередное интервью.
Надоело тянуть не свой груз и шлейф который тянется уже лет 10! У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний!Была операция и из 5 докторов одному что то показалось(был консилиум),а по врачебной этике,если,одному показалось значит нужна химио-терапия!Да,я её прошла!И это страшно!Но прессу,журналистов,редакторов программ,не интересуют тонкости им нужно мясо,кровь,страсти!И вот теперь на мне какое-то странное клеймо(несчастной и больной)Ненавижу это всё!Долго молчала!В основном ради людей для которых я стала надеждой на выздоровление!Но весь этот ужас,который рождали журналисты и их программы,ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки!Одно то,что меня заживо похоронили и некоторые люди до сих пор говорят:О,а что она жива?!!В моей жизни дофига испытаний и без онкологии,как и в жизни любого из нас...Я ненавижу,вот просто ненавижу давать интервью !Но больше всего ненавижу когда искажают факты.Когда ты отвечаешь на вопрос журналиста,а вопроса в кадре нет,а вместо этого закадровый голос который сгущает краски,говорит страшные,скандальные,тяжёлые вещи,а ты как будто это комментируешь.Ненавижу ложь и лжецов.Ненавижу давать интервью и больше не буду.Всё что говорю лично Я ,есть в моём инста!Сегодня заставила удалить,один канал,очередное интервью в подобном формате! Я ЖИВА!ЗДОРОВА!РАБОТАЮ!#Украина#Україна#я
Напомним, ранее мы писали о том, что мама Евгении Власовой опровергла слухи о ее болезни и смерти.
А также рассказывали о том, что Евгения Власова рассказала, как узнала о страшной болезни.