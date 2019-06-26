Ненавидим вас, х*хлов: украинских детей выгнали из отеля в Греции из-за флага

Украинским детям грозили выселением отеля в Греции из-за того, что они повесили флаги Украины на балконах. Про ситуацию с группой из 30 детей из семейного клуба "Я да Винчи" сообщила руководитель организации Наталья Подоляк на своей Facebook-странице.

По ее словам, персонал Bomo Calamos Beach Hotel без разрешения ворвался в номера, которые снимали дети (пока они были на экскурсии), и снял флаги.

Подоляк подчеркнула, что среди ее группы есть дети погибших на Донбассе воинов и сироты. Она рассказала, что руководство отеля угрожало выселением из-за флагов, которые им "не понравились".

Женщина отметила, что от этой истории ее "бросало в пот, трясло от злости и ярости!"

"Наш лагерь был заметным, эмоциональные дети, организованные, те, которые придерживались везде правил, те, которые заботились и занимались друг другом, занятые интересными мастер классами, играми, было так весело и увлекательно, что жители отеля постоянно интересовались, кто мы, откуда и как можно попасть в наш Клуб "Я Да Винчи"! по приезде, как всегда, мы с гордостью на своих балконах вывесили наши флаги! Дети с гордостью говорили, что мы украинцы и свободно со всеми жителями отеля и персоналом общались на английском!" - говорится в ее сообщении.

Далее она рассказала, что якобы на 8-й день кто-то из жителей отеля пожаловался, что "наши флаги оскорбляют их достоинство".

Фото с Facebook-страницы Наталья Подоляк

После того, как сотрудники отеля самостоятельно проникли в номера и сняли флаги, Подоляк стала разбираться в ситуации. Ей ответили, будто она нарушила греческий закон.

"Позже я узнала, что таких законов нет, об этом и сказала, а ответ прозвучал, что это частный отель и у него свои законы!", - передала она.

Когда женщина решила позвонить в полицию, ее позвали к телефону и сказали, что директор отеля выгоняет ее вместе со всеми детьми на улицу. Подоляк рассказала, что они с детьми решили "никаких координальных действий не предпринимать".

В последний день пребывания группы в отеле появился представитель туроператора в Греции, который представился Спартаком и рассказал, что у него есть приказ от руководства их выселить.

По его словам, "жители были недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом", а персонал не стал разбираться и поснимал все флаги.

Фото с Facebook-страницы Наталья Подоляк

"Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и, чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели. На утро, на завтраке, нам громко шипели в спины "как же мы ненавидим вас, х@хлов", – написала Подоляк.

"Так, за нашу самоидентификацию нас унижали! И кто же из нас агрессор?", - говорится в сообщении.

Отметим, что через некоторое время пост Подоляк был убран в сети. В то же время сообщение успело разойтись по интернету и вызвало массу негодования.

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