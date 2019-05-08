Немного потеплеет: синоптики рассказали, где пройдет дождь 9 мая

Погода в Украине продолжает пугать своей непредсказуемостью жителей разных областей. В четверг, 9 мая, ожидаются дожди на востоке страны, но в других регионах температура воздуха начнет повышаться. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода в восточных областях будет пасмурная и дождливая. Мелкий умеренный дождь будет идти как ночью, так и днем. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, днем ожидается +18 +22 градуса.

На юге будет прохладно и синоптики также прогнозируют осадки. Ночью +6 +9 градусов, днем +16 +18 градусов, в Одессе прохладнее, +15 +17 градусов. В Крыму днем пройдет дождь. Ночью +7 +9 градусов, днем +16 +18 градусов.

На севере Украины будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +15 +17 градусов.

На западе будет солнечно, без осадков. Местами возможна небольшая облачность. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +15 +18 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди и опустится температура воздуха. Ночью +3 +5 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов.

В Киеве 9 мая ожидается солнечная погода без осадков. Ночью от +5 до +7 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

Погода в Украине 9 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сообщил, когда в Украине наступит потепление.

А также мы рассказывали о том, что синоптик предупредила о заморозках.