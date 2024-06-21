Немиті лісові ягоди можуть призвести до смерті. Дізнайтеся про паразита, який відкладає яйця в печінці

Навіщо потрібно мити ягоди?

Лісові ягоди смачні, і коли ви в лісі, ви можете зривати їх прямо з куща. Однак це дуже ризиковано, тому що немиті фрукти можуть містити яйця небезпечного паразита.

Ми можемо заразитися "хворобою брудних ягід", тобто ехінококозом, вживаючи немиті фрукти, особливо лісові плоди, такі як чорниця (точніше чорниця) або лісова суниця, а також інші брудні фрукти та овочі або сире м'ясо.

Деякі люди застерігають дітей не їсти брудних ягід, тому що лисиці мочаться на них і розносять хвороби. У цьому є багато правди, тому що яйця ехінококозу можна виявити у фекаліях, зокрема, у фекаліях лісових тварин, таких як лисиці, вовки, рисі, єнотовидні собаки, а також негельмінтизованих собак і кішок.

З цієї причини чорниця або суниця, що ростуть близько до землі, можуть бути легко заражені яйцями паразитів. Тому перед вживанням ягоди завжди потрібно мити. В іншому випадку ми можемо заразитися небезпечним для нашого здоров'я і життя ехінококком.

Що таке хвороба брудних ягід?

Ехінококоз - це паразитарне захворювання, збудником якого є стрічковий гідатид. Розрізняють два типи цього захворювання: унілокулярний і мультилокулярний ехінококоз, причому останній є найбільш небезпечним для життя.

Паразит живе в тонкій кишці переважно лисиць, а також вовків і рисей, і набагато рідше собак і котів, які регулярно не дегельмінтизуються.

Його яйця виділяються з фекаліями тварин і потрапляють на траву у лісі, звідки легко переносяться на низькорослі ягоди або суницю.

Стрічковий черв’як має довжину близько 2 мм, а його яйця мають довжину лише близько 0,04 мм і невидимі неозброєним оком.

Тому на забруднених ними лісових плодах яєць паразитів ми не помітимо. Після вживання брудних ягід, заражених яйцями солітера, вони потрапляють у нашу травну систему.

Личинки солітера найчастіше гніздяться в печінці, руйнуючи цей орган, а також в легенях, нирках, селезінці, центральній нервовій системі, кістках, очах і навіть головному мозку.

Намагаючись захиститися від паразита, організм створює навколо нього кісту, яка з часом розростається і тисне на тканини та органи. Найбільшу загрозу для життя становить розрив кісти, який проявляється раптовим підвищенням температури, сильним болем, кашлем і інтенсивним водянистим блюванням. За короткий час може наступити навіть смерть.