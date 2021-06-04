Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: "гости из будущего" поплатились за ошибку

Инцидент произошел вчера ночью недалеко вблизи украинско-польской границы. Военнослужащие отдела пограничной службы "Грушев" в Яворовском районе зафиксировали срабатывание сигнализации, и на место отправили пограничній наряд. Там на лесной тропинке были обнаружены двое мужчин-иностранцев на велосипедах.

Нарушителями оказались 21-летний и 36-летний граждане Германии.

У велосипедистов с собой были документы. Мужчины объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. В нынешний трип они отправились из Дюссельдорфа около двух недель назад. Их маршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию.

Иностранцы на велосипедах решили совершить путешествие из Германии в Таиланд (фото: dpsu.gov.ua)

"Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как думали, что наша страна входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники добавили, что на иностранцев составили административные производства за незаконное пересечение госграницы Украины.

Украинские пограничники задержали иностранцев, которые незаконно пресекли границу - они считали, что Украина входит в ЕС (фото: dpsu.gov.ua)