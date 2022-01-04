Немедленно ведите ребенка к врачу, если хотя бы один из этих симптомов возник после травмы головы

В частности, существует понятие "красных флажков", то есть таких проявлений болезни, почувствовав которые нужно немедленно идти к врачу, ведь все может быть очень серьезно.

Поэтому, симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:

Потеря сознания;

Ребенок не может узнать знакомых людей или место, где он находится;

Любое неадекватное поведение (например, немотивированное возбуждение);

Ребенок постоянно сонный или его трудно разбудить;

Головная боль, которая усиливается или не проходит в течение нескольких часов;

Зрачки выражено разного размера при одинаковом освещении;

Слабость и онемение;

Нарушение координации движений (неустойчивость во время ходьбы, невозможность нормально пользоваться обычными предметами, а именно ложкой, кружкой, ручкой и т.п.);

Нарушение речи;

Тошнота или рвота;

Судороги;

Потеря аппетита.

Важно при любом симптоме сразу обращаться к врачу.