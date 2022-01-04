Немедленно ведите ребенка к врачу, если хотя бы один из этих симптомов возник после травмы головы

Бывают случаи, когда ребенок может серьезно удариться головой. Однако, родители могут не придать этому большого значения.
Об этом рассказал детский ортопед Виктор Кирейко в Facebook-сообществе "Доказові батьки".
В частности, существует понятие "красных флажков", то есть таких проявлений болезни, почувствовав которые нужно немедленно идти к врачу, ведь все может быть очень серьезно.
Поэтому, симптомы могут появиться у ребенка сразу после травмы головы или в течение 1-2 суток после нее:
Важно при любом симптоме сразу обращаться к врачу.
Раньше мы называли самое опасное место в доме, где чаще всего можно травмироваться.
Также мы писали, под Львовом молодой отец дал ремня сыну и попал под суд.