Немедленно бегите к врачу: Комаровский рассказал о тревожных симптомах у младенцев

Комаровский перечислил симптомы после травмирования, которые должны насторожить родителей
Доктор Комаровский сообщил, в каких случаях при травмах головы у младенца следует немедленно обратится за медицинской помощью. Об этом известный педиатр рассказал на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, в большинстве случев травмы головы у младенцев заканчиваются благополучно, поскольку у детей первого года жизни в полости черепа гораздо больше жидкости, чем у детей постарше.
Также у младенцев есть подвижные и податливые швы, так называемые "роднички", которые снижают риск травмирования головы.
Комаровский рассказал о симптомах опасных травм головы у ребенка (фото: health.mil)
Тем не менее, педиатр предупреждает, что к любому удару по голове стоит отнестись с серьезно, поскольку при травмировании возможны опасные повреждения мозга и кровотечения в полости черепа.
Комаровский рассказал об опасных симтомах, которые требуют немедленного обращения к врачу:
Комаровский рассказал о симптомах опасных травм головы у ребенка (фото: health.mil)
По словам Комаровского подобные симптомы могут возникать не сразу после травмирования, поэтому за ребенком нужно тщательно следить в течение 24 часов, даже если травма показалась незначительной.
Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.
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К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.