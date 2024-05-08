"Немає слів, тільки сльози". У бою за Україну загинув відомий журналіст Олександр Машлай

Повідомлення про загибель

Про трагічну подію повідомив 7 травня брат захисника України Ігор Гошовський у своєму Facebook.

"На Авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай", - написав чоловік.

За його словами, боєць "у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі".

"В юні роки ми з ним пройшли Пласт - український скаутинг, потім МНК, Національний Альянс. Зараз не маю слів, тільки сльози. Розкажу про нього пізніше. Пом'янімо його у молитві", - підсумував Ігор.

Допис Гошовського (скріншот: facebook.com/igor.goshovsky.9)

Життя й досягнення Олександра Машлая

Олександр Машлай народився 9 липня 1983 року. Він навчався спершу в Гощанській гімназії в Рівненській області, а згодом - у Національному університеті водного господарства та природокористування в Рівному (диплом про вищу освіту отримав у 2004 році).

Із близько 1993 року хлопець долучився до пластунів і став новаком рою "Хрущі", після чого перейшов до юнацького гуртка "Яструби" в 33 курені імені Уласа Самчука в Рівному. Склавши присягу пластував орієнтовно до 1998 року.

Полюбляв табори, мандрівки, різноманітні "активні" заходи.

Брав активну участь у громадсько-політичному житті Рівненщини та Волині. Був дійсним членом "Молодіжного Націоналістичного Конгресу", співкоординатором громадянської кампанії "ПОРА", членом громадської організації "Національний Альянс" та головним редактором громадсько-політичного видання "Правий Поступ".

Крім того, Машлай був організатором і співорганізатором патріотичних молодіжних таборів, теренових ігор та інших заходів.

У 2005 році спільно з побратимами з "Національного Альянсу" брав участь в опозиційній акції "Чорнобильській шлях" в Мінську, де був затриманий та засуджений до 10 діб арешту.

Впродовж 2006-2007 років проходив строкову службу начальником радіостанції в лавах Збройних сил України.

5 жовтня 2008 року Олександр одружився з громадською активісткою з Луцька, учасницею "Національного Альянсу" Валентиною Глущук. Після цього перебрався на постійне проживання до Луцька.

Подружжя народило й виховувало двох синів - Богдана (2010 року народження) та Ореста - які також стали активними пластунами.

У цей період Машлай став співорганізатором і постійним членом оргкомітету фестивалю "Бандерштат" у Луцьку.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік вирішив повернутись до війська. Мобілізувавшись, він отримав посаду молодшого сержанта у складі 25-го окремого штурмового батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних сил України.

Займався забезпеченням зв'язку. Був навіть автором-розробником шеврону свого батальйону.

"Влітку 2023 року брав участь у наступі під Роботино на Запоріжжі. З жовтня 2023 року діяв в обороні Авдіївського коксохімічного заводу. Загинув під час бойового завдання поблизу селища Желанне, Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області", - уточнили в "Пласті на Волині".

Підтримати сім'ю загиблого героя "Гота" можна за посиланням на "банку" в Monobank.

Публікація "Пласту" (скріншот: facebook.com/plastnavolyni)