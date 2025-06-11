"Немає сил, синіють пальці": дружина Лесика розповіла про його стан після зупинки серця та отруєння

Під час концерту у Львові в грудні 2024 року в українського співака Лесика (справжнє ім'я - Олег Турко) зупинилося серце . Дружина артиста Ірина Турко підтвердила, що в його організмі було виявлено токсичні речовини в кількості, несумісній із життям. А також розповіла, в якому він стані зараз.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Славі Дьоміну.

Причина зупинки серця

"Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини та кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ні в голові, ні в серці", - підкреслила вона.

Після цієї інформації дружина Олега Турка, природно, звернулася в поліцію.

"Ми звернулися в поліцію спочатку неофіційно, тому що ми ще не знали, про що йдеться, і ніхто нічого не сплутав, поки ми не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна і згубна", - зазначила Ірина.

Чому не відкрили кримінальну справу

Однак у поліції сказали, що доказів для порушення кримінальної справи недостатньо.

"Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня доказова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали до суду на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив. Справу закрили", - зазначила вона.

Хто міг отруїти зірку гурту DZIDZIO

Ірина Турко підозрює, що це міг зробити хтось із близького оточення співака.

"У мене є тільки одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його", - наголосила вона.

У якому зараз стані Лесик

Також дружина музиканта зазначила, що після пережитого артист дуже слабкий, він практично постійно лежить.

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз іде і триває. Якщо нічого не зробити, то..." - із сумом у голосі зазначила вона.

Що сталося з Лесиком

5 грудня 2024 року Олег Турко знепритомнів просто під час виступу на концерті Наталії Бучинської. Його колеги одразу ж взялися надавати першу допомогу, забрали зі сцени та викликали швидку.

Він пережив клінічну смерть і зупинку серця. Реанімаційні дії тривали дуже довго, і музиканта вдалося врятувати. Його відвезли в одну з лікарень Львова в кардіологічне відділення.

Пізніше стан Лесика прокоментував його син Олег. Тоді він говорив, що артист "говорить короткими фразами" і вже впізнає рідних і друзів.

У червні 2025 року стало відомо, що у співака почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів.

Пізніше його дружина розсекретила, що Лесика отруїли.

Олег Турко (фото: facebook.com/lesyksam)