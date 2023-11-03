Немає навіть каналізації. У Києві показали одне з укриттів у центрі міста (фото)

Що не так з укриттям у центрі Києва?

Так, відомство відреагувало на стан укриття, що знаходиться на вулиці Лагерній Шевченківського району столиці.

Укриття перебуває на балансі одного з комунальних підприємств. Його площа 90 квадратних метрів і має вмістити з себе 130 громадян.

Ба більше, перевіркою органів прокуратури та ДСНС України встановлено, що приміщення не готове до використання за призначенням, перебуває в аварійному стані та не може використовуватись для укриття мешканців столиці. Стан укриття - дуже сумний. Там немає вентиляції та відсутня каналізація.

Так виглядає укриття на вулиці Лагерній (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Зазначимо, що чинним законодавством покладено обов'язок утримувати укриття на власників-балансоутримувачів.