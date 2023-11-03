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Немає навіть каналізації. У Києві показали одне з укриттів у центрі міста (фото)

У центрі Києва укриття знаходиться в жалюгідному стані (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українців активно попереджають, що з настанням холодів росіяни активізують обстріл енергетичної інфраструктури країни. Але, як виявляється, багато укриттів у столиці не готові до розміщення там людей. Так, у центрі столиці показали бомбосховище у плачевному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Київської міської прокуратури.

Що не так з укриттям у центрі Києва?

Так, відомство відреагувало на стан укриття, що знаходиться на вулиці Лагерній Шевченківського району столиці.

Укриття перебуває на балансі одного з комунальних підприємств. Його площа 90 квадратних метрів і має вмістити з себе 130 громадян.

Ба більше, перевіркою органів прокуратури та ДСНС України встановлено, що приміщення не готове до використання за призначенням, перебуває в аварійному стані та не може використовуватись для укриття мешканців столиці. Стан укриття - дуже сумний. Там немає вентиляції та відсутня каналізація.

Так виглядає укриття на вулиці Лагерній (фото: t.me/kyiv_pro_office)

Зазначимо, що чинним законодавством покладено обов'язок утримувати укриття на власників-балансоутримувачів.

Раніше ми показували, які зупинки-укриття розробили українські архітектори.

Також дивіться фото скверу, який планують облаштувати у Києві.

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Київ