Как нельзя лечить коронавирус: развеяны популярные мифы

Эксперты рассказали, как не нужно лечить коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, что не нужно делать во время пандемии коронавируса в Украине и мире

Коронавирус в Украине и мире унес уже десятки тысяч жизней. В то же время вокруг реальной пандемии COVID-19 сегодня циркулирует целая эпидемия фейковых новостей и различных бессмыслиц. Многие из них касаются того, как можно чуть ли не за сутки побороть болезнь.

Подборку самых распространенных в мире вредных мифов - с опровержениями - подготовили эксперты ВОЗ:

COVID-19 в организме человека исчезает там, где жарко или наоборот холодно. Это неправда. Вирус живет в теле и ему безразлично, какая температура за бортом: минус 30 или плюс 30. Температура человеческого тела - 36,6 - остается комфортной для вируса при любой погоде. Поэтому эмиграция в экваториальную Африку или в Гренландию не поможет. Также не спасает от коронавируса, а только вводит в заблуждение, и другой распространенный миф - горячие ванны или ледяные обливания.

Это неправда. Вирус живет в теле и ему безразлично, какая температура за бортом: минус 30 или плюс 30. Температура человеческого тела - 36,6 - остается комфортной для вируса при любой погоде. Поэтому эмиграция в экваториальную Африку или в Гренландию не поможет. Также не спасает от коронавируса, а только вводит в заблуждение, и другой распространенный миф - горячие ванны или ледяные обливания. Коронавирусом можно заразиться через комариный укус . COVID-19 - это респираторная инфекция, которая передается, когда больной человек чихает или кашляет.

. COVID-19 - это респираторная инфекция, которая передается, когда больной человек чихает или кашляет. Вирус на руках убивает электросушилка с горячим воздухом или ультрафиолетовые лампы . Это очень плохая идея для стерилизации рук.

. Это очень плохая идея для стерилизации рук. Распыление спирта или хлора по телу или внутрь организма . Это очень плохая идея! Распыление таких веществ только повредит слизистые оболочки. Имейте в виду, что и спирт, и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей.

. Это очень плохая идея! Распыление таких веществ только повредит слизистые оболочки. Имейте в виду, что и спирт, и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей. Вакцины против пневмококка и гемофильного гриппа обеспечивают защиту от нового коронавируса . Это неправда.

. Это неправда. Регулярное промывание носа солевым раствором поможет предотвратить заражение новым коронавирусом . Это тоже ложь! Массовое поедание чеснока также не убережет от заражения. А совет - каждые 15 минут пить воду, чтобы "смыть" вирус из горла в желудок, является еще и бессмысленным.

. Это тоже ложь! Массовое поедание чеснока также не убережет от заражения. А совет - каждые 15 минут пить воду, чтобы "смыть" вирус из горла в желудок, является еще и бессмысленным. Антибиотики будто бы являются эффективным средством превенции коронавируса - наиболее вредная бессмыслица. Запомните: антибиотики не лечат вирусы! Они нужны для борьбы с бактериями и используются исключительно по назначению врача.

Как рассказала ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сейчас в мире нет никаких лекарств, которые были бы эффективны в предупреждении заболевания коронавирусом. Даже при заболевании используют симптоматическое лечение. Лучший предохранитель в борьбе с этой эпидемией - это укрепление собственного иммунитета, строгая гигиена и избежание лишних контактов с другими людьми.

"Поэтому, сидите при возможности дома и не злоупотребляйте алкоголем - он подавляет иммунитет. А вот своих котиков и собачек можете гладить - пока нет научного подтверждения считать, что ваши домашние любимцы являются угрозой. Заботьтесь о себе и друг о друге. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы", - посоветовала эксперт в программе "Вікна-новини" на СТБ.