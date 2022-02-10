Чего нельзя делать при использовании экспресс-теста на COVID-19: самые распространенные ошибки

В частности, эксперты назвали 15 самых распространенных ошибок при использовании экспресс-теста.

Чего не стоит делать

Хранить при неправильной температуре

Специалисты говорят, что экспресс-тесты должны храниться при температуре 2 - 30 градусов Цельсия. А при более высоких температурах белок в тесте денатурируется, что приведет к необратимым изменениям в его структуре белка.

Также холодные температуры могут привести к повреждению компонентов.

Использовать сразу из холодильника

Реагенты (основные ингредиенты тестового набора) не будут работать должным образом при низких температурах. Нужно перед использованием дайте набору постоять около 30 минут при комнатной температуре.

Чего нельзя делать во время теста на коронавирус (GettyImages)

Не используйте устаревший тест

Эксперты советуют перед использованием всегда проверять срок годности на упаковке. Ведь если просрочен срок годности, то биологические или химические реагенты в тесте могли испортиться или денатурировать.

Открывать наперед

Не открывайте элементы теста, пока не будете готовы начать. Хранение теста открытым может привести к ложным результатам (вы можете получить положительный результат, не имея на самом деле COVID-19).

Проводить тест слишком рано или слишком поздно

Отмечается, что экспресс-тест показывает положительный результат в среднем через 3 дня после инфицирования.

Не все тесты работают одинаково

Некоторым тестам необходимы образцы из носа, другим слюны. Способ извлечения вируса из образца, количество капель, добавляемых в устройство для тестирования и временные рамки для считывания результатов отличаются в зависимости от бренда.

Загрязнять тест

Запрещено касаться кончика тампона (мягкого кусочка, который входит в нос) пальцами.

Собирать носовую слизь

Эксперты говорят, что прежде чем делать мазок из носа, стоит выдуть нос. Поскольку для тестирования на коронавирус вы должны взять мазок из ткани, которая выстилает носовые ходы.

Чего нельзя делать во время теста на коронавирус (GettyImages)

Стоит правильно собирать образец

В частности, при введении тампона вы должны достичь не стенки ноздри, а ткани, размещенной в носовых ходах.

Поэтому вместо того, чтобы двигаться тампоном прямо вверх, попробуйте двигаться горизонтально и примерно на 2 – 3 сантиметра назад. Затем аккуратно поверните тампон к стенкам носового прохода точное количество раз.

Кровь на мазке

Специалисты говорят, что кровь на мазке из носа даст вам неточный результат. Стоит сделать повторный образец, когда кровотечение остановится.

Не используйте тест, который требует мазка из носа, если вы склонны к носовым кровотечениям. Поэтому можно использовать тест слюны.

Делали запрещенные действия перед анализом слюны

Это может дать неточный результат. Стоит подождать 30 минут, прежде чем брать образец слюны.

Добавить слишком много или мало капель

В индикатор теста нужно добавить нужное количество капель. Это обеспечит перемещение жидкости по поверхности.

Если вы добавите слишком много или слишком мало, вы испортите временную шкалу, и тест не будет работать должным образом.

Смотреть результат слишком рано или поздно

Если вы прочтете тест слишком рано, то он покажет ложно-отрицательный результат. Если слишком поздно, то он может быть ложно-положительным.

Неправильно утилизировать комплект

Использованный тест нужно выбросить в мусор.