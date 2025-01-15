Неліпа вийшов на зв'язок з лікарні та розповів про свою хворобу: що відомо про стан ведучого

Максим Неліпа вийшов на зв'язок у соцмережах після того, як стало відомо, що він потрапив до лікарні. Актор і телеведучий прокоментував свій стан, а також подякував усім за підтримку.
Детальніше про те, що написав у Facebook зірка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У відповідному пості знаменитість зауважив, що у мережу потрапила дещо перебільшена інформація, і заяви про його важке поранення не відповідають дійсності. При цьому захисник зазначив, що має хворобу, "перебіг якої та її суть не з простих".
"Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування! Низький уклін лікарям та всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова! За вчасну та професійну допомогу! За забезпечення всім необхідним та надобхідним! За відданість, чутливість, людяність!" - також зауважив він.
Неліпа додав, що "отримав хвилю занепокоєння", але водночас - також багато турботи і підтримки. Наразі він продовжує лікування у відділенні щелепно-лицьової хірургії.
Колеги та шанувальники бажають Максиму якнайшвидшого одужання та дякують йому за відважну роботу.
Таку інформацію розповів у мережі брат Максима - Андрій. Він писав про те, що Максим знаходиться у лікарні міста Дніпро і вже переніс кілька операцій. Також чоловік зазначав, що на лікування та реабілітацію необхідні кошти, а тому попросив бажаючих долучитися до збору.
Окрім того, брат ведучого ділився подробицями, що стосувалися його служби у ЗСУ. Зірка, як відомо, став на захист рідної країни ще на початку повномасштабної російсько-української війни.
Андрій Неліпа писав про те, що його брат нині вправно "виступає у ЗСУ" - влаштовує за допомогою БПЛА запальні фаєр-шоу для окупантів, і від роботи його "творчого колективу" ворог весело відправляється на концерт до Кобзона".
Знаменитість народився у Києві, закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У студентстві почав грати в команді КВК "Ковбої політеху".
Після навчання почав роботу на різноманітних розважальних шоу та телебаченні. Окрім того, знімався у кіно та долучався до зйомок програм "Дизель Шоу".
Селебриті одружений і разом з обраницею виховує двох дітей. Нині він вкрай рідко виходить на зв'язок у соцмережах, і тому, коли чоловік щось викладає у блозі, віддані шанувальники бурхливо реагують на контент та не шкодують приємних слів на його адресу.
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