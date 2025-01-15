Неліпа вийшов на зв'язок з лікарні та розповів про свою хворобу: що відомо про стан ведучого

Максим Неліпа вийшов на зв'язок у соцмережах після того, як стало відомо, що він потрапив до лікарні . Актор і телеведучий прокоментував свій стан, а також подякував усім за підтримку.

Що відомо про стан Максима Неліпи

У відповідному пості знаменитість зауважив, що у мережу потрапила дещо перебільшена інформація, і заяви про його важке поранення не відповідають дійсності. При цьому захисник зазначив, що має хворобу, "перебіг якої та її суть не з простих".

"Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування! Низький уклін лікарям та всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова! За вчасну та професійну допомогу! За забезпечення всім необхідним та надобхідним! За відданість, чутливість, людяність!" - також зауважив він.

Неліпа додав, що "отримав хвилю занепокоєння", але водночас - також багато турботи і підтримки. Наразі він продовжує лікування у відділенні щелепно-лицьової хірургії.

Колеги та шанувальники бажають Максиму якнайшвидшого одужання та дякують йому за відважну роботу.

Пост Максима Неліпи (фото: facebook.com/NelipaMax)

Що було відомо раніше про перебування Неліпи у лікарні

Таку інформацію розповів у мережі брат Максима - Андрій. Він писав про те, що Максим знаходиться у лікарні міста Дніпро і вже переніс кілька операцій. Також чоловік зазначав, що на лікування та реабілітацію необхідні кошти, а тому попросив бажаючих долучитися до збору.

Окрім того, брат ведучого ділився подробицями, що стосувалися його служби у ЗСУ. Зірка, як відомо, став на захист рідної країни ще на початку повномасштабної російсько-української війни.

Андрій Неліпа писав про те, що його брат нині вправно "виступає у ЗСУ" - влаштовує за допомогою БПЛА запальні фаєр-шоу для окупантів, і від роботи його "творчого колективу" ворог весело відправляється на концерт до Кобзона".

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)

Що відомо про Максима Неліпу

Знаменитість народився у Києві, закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У студентстві почав грати в команді КВК "Ковбої політеху".

Після навчання почав роботу на різноманітних розважальних шоу та телебаченні. Окрім того, знімався у кіно та долучався до зйомок програм "Дизель Шоу".

Селебриті одружений і разом з обраницею виховує двох дітей. Нині він вкрай рідко виходить на зв'язок у соцмережах, і тому, коли чоловік щось викладає у блозі, віддані шанувальники бурхливо реагують на контент та не шкодують приємних слів на його адресу.

Максим Неліпа (фото: instagram.com/nelimax252)