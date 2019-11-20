Неизвестные напали на поезд Киев-Одесса: все подробности и мотивы

Скоростной поезд Киев-Одесса подвергся нападению со стороны неизвестных, которые закидали вагоны камнями. Вандалы напали на поезд Интерсити №763 в Фастовском районе Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в среду, 20 ноября.

По данным пресс-службы, в результате инцидента в четырех вагонах разбиты шесть боковых стеклопакетов. После случившегося работники поезда сообщили об инциденте в полицию. Отмечается, что во время нападения никто не пострадал.

По данным перевозчика, похожие случаи регулярно происходят со скоростными поездами, недавно были зафиксированы нападения на поезда в направлении Харькова, Запорожья и Кривого Рога. Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумму убытков госкомпания оценивает в более чем 350 тыс. грн.

О мотивах нападения на поезда ничего не известно. Во всех инцидентах сообщалось, что правоохранители занимаются расследованием.

При этом нападения на поезда учащаются. Хулиганы кладут камни на рельсы или бросают их в окна вагонов. С 2012 года зафиксировано более 550 случаев битья окон в поездах камнями.

Вандалы бюьт окна в украинских поездах (коллаж РБК-Украина)

Громкие нападения на поезда в Украине

30 июля группа нападавших бросалась камнями и не давала пассажирам выйти из вагонов. Камнями забросали и кабину машинистов, а вагоны разрисовали. Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, рассказали очевидцы. При этом в электричке в числе пассажиров были и дети.

В Киевской области 21 апреля этого года хулиганы разбили камнем голову машинисту. В 21:40 возле остановочной платформы Ворзель неизвестные забросали камнями региональный электропоезд №6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы.

Менее чем за месяц на перегоне Ирша-Тетерев Киевской области неизвестные трижды забросали камнями поезд №706 Перемышль - Киев.

В августе 2018 года на платформе станции им. Георгия Кирпы в Киеве группа численностью более 50 человек в масках, некоторые из них – вооруженные битами, задержала поезд на 25 минут. Мужчины угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время события железнодорожники вызвали полицию, ВОХР и СБУ.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, который участвовал в разгроме столичной электрички в июле 2018-го к 2 годам лишения свободы условно.