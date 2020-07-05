Что-то неимоверное: прорыв теплотрассы в Киеве на мосту Патона шокировал сеть

На мосту Патона прорвало теплотрассу
В Киеве на мосту Патона коммунальщики недавно проводили масштабный ремонт. Но это не спасло мост от неприятностей. Дело в том, что в воскресенье, 5 июля, прорвало трубу водоснабжения.
С моста в Днепр хлещет мощный поток воды. Видео инцидента опубликовали пользователи сети, которые также говорят о том, что это не первый подобный случай на мосту. Только за текущую неделю это уже второе коммунальное ЧП.
В Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы (видео: facebook.com/roman.medynskiy)
В сети прокомментировали эту ситуацию.
Скриншот с Facebook
Напомним, в Киеве ночью из земли забил "гейзер". Инцидент произошел в Подольском районе на улице Введенской. Вода била из канализационного люка. При этом длина потока достигала десяти метров.
Ранее в Киеве гейзер образовался прямо на проезжей части. Фонтан с горячей водой заметили на улице Голосеевской, которая находится недалеко от метро "Демеевская". Очевидцы сняли видео, на котором можно увидеть, как поток воды поднимается до верхних этажей домов.
Автор: Роман Мирончук