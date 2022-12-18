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Негайно "швидку"! Лікар назвав дитячі симптоми, які потребують невідкладної допомоги

Коли дитині негайно треба до лікаря (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі симптоми дитячих хвороб і станів потребують термінового звернення до лікаря або навіть виклику швидкої невідкладної допомоги. Їх називають "червоні прапорці", і батьки мають знати їх напам'ять.

Про них розповів в Instagram лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

Потрібно звернутися до лікаря якомога раніше (бажано протягом доби), якщо:

  • температура вище 38 понад три доби без тенденції зниження (взагалі);
  • повторне підвищення температури після періоду нормалізації;
  • прогресивне погіршення стану;
  • поява утрудненого дихання (задишки);
  • біль у вусі, виражений головний біль;
  • поява висипу, блювання або діареї на фоні вірусної інфекції.

За словами лікаря, зазначені вище прояви потребують якнайскорішого огляду лікаря і перегляду тактики лікування.

Симптоми, при яких потрібна термінова "швидка":

  • порушення свідомості;
  • порушення координації рухів;
  • судоми;
  • виражене утруднене дихання плюс посиніння губ та обличчя;
  • температура вище 40, що не знижується звичайними жарознижувальними;
  • поява висипки, що не блідніє після натискання;
  • сильний головний біль чи біль у животі;
  • повна відмова або неможливість пити;
  • кровотеча з будь-яких джерел (ніс, рот, кишківник);
  • безперервна діарея та (або) блювання.


Раніше ми писали, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.

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