ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как нефтяной кризис повлияет на экономику Украины: все подробности

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 13:53
Как нефтяной кризис повлияет на экономику Украины: все подробности
Как обвал нефти повлияет на Украину (фото: OilNow)

Обвал нефти сыграет важную роль вжизни украинцев

Нефть стремительно падает в цене, и если рассматривать это явление в мировых масштабах, то для многих стран этот затяжной кризис будет иметь самые разные и неожиданные последствия. Специалисты сообщают, что для Украины этот кризис будет иметь двойной эффект - торговый и финансовый.

Поскольку данное событие приведет мировую экономику к замедлению, связаному с падением цен на сырье, то в плане торговли замедлятся и наши экспортные возможности, передает "Сегодня".

Кризис финансовой сферы, в свою очередь, возникает всегда, когда стабильность мирового рынка проседает из-за прекращения поступлений в экономику. Нас ожидает отток капиталовложений от инвесторов, которые в периоды подобных кризисов предпочитают вкладываться в более стабильные, консервативные, инструменты - облигации и банковские металлы.

Данный кризис несет не только глобальные изменения, но и новые перспективы. "Мы не сможем брать новые долги для того, чтобы выплачивать старые. Но, с другой стороны, если смотреть глобально, для Украины это и новые возможности. Потому что у нас есть потенциал и в биотехнологиях, и в информационных. И мы можем занять более интересное положение в новой глобальной "пищевой цепи" мировой экономики, чем занимаем сейчас - положение сырьевого придатка", - прогнозирует Алексей Кущ.

Также эксперт отметил, что Китай в этот раз не сможет занять такое же эффективное положение, какое он занимал раньше, а новая точка драйва будет находиться в Индии и странах АСЕАН.

Напомним, эксперты озвучили, когда в Украине подешевеет бензин.

Мы писали, как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев.

Стоимость нефти упала после запрета поездок из Европы в США Как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев: озвучен прогноз
Новости Украины нефть
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь