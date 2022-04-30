Недвижимость в Хорватии: как и за сколько украинцы могут купить квартиру или дом

Поиск жилья в Хорватии

Объявления о продаже квартир, апартаментов и вилл в разных регионах Хорватии публикуют на порталах недвижимости как риэлторы, так и собственники. Популярные сайты агентств:

croatiapropertysales.com - объявления о продаже и аренде квартир, земельных участков, частных домов. Есть удобная система фильтров.

croestate.com - портал объявлений о продаже вилл, квартир, земельных участков от агентства недвижимости.

indomio.hr - апартаменты и виллы на побережье, продажа квартир в Загребе и крупных городах Хорватии.

broker.hr - виллы и апартаменты в курортных городах страны.

Часто посещаемые сайты частных и коммерческих объявлений о недвижимости:

Где выгодно приобрести недвижимость в Хорватии

Недорогое жилье расположено в континентальных регионах Хорватии. Бюджетные варианты квартир предлагают в Вуковаре на реке Дунай в восточной части Хорватии.

Фото: квартиры в Вукроваре (Njuskalo.hr)

Выгодные цены на апартаменты в городе Винковцы на востоке страны.

Всего в 50 км от Загреба в городе Сисак стоимость недвижимости в несколько раз ниже, чем в столице страны.

Фото: цены на жилье в городе Сисак (Njuskalo.hr)

Стоимость квартир на побережье Хорватии

В случае покупки жилья с целью дальнейшего получения дохода, стоит обратить внимание на курортные регионы Хорватии, расположенные на береговой линии Адриатического моря.

Регион Далмация протяженностью 4 тысячи километров делится на три части. В Северной Далмации прекрасные национальные парки, город Задар со знаменитыми развалинами.

Фото: аппартаменты в Задаре (croestate.com)

Средняя Далмация известна городом Сплит, который внесен в список ЮНЕСКО. Стоимость недвижимости здесь - в среднем от 2,5 тысяч евро за квадратный метр.

В Южной Далмации расположен центр туристического паломничества - город-крепость Дубровник, где снимали сериал "Игра престолов".

Фото: цены на жилье в Дубровнике (Njuskalo.hr)

На полуострове Истрия привлекательным для инвестиций в недвижимость городом являются Пула, где расположен аэропорт. В пригородных районах Медулин, Фажан, Лижнян можно найти выгодные предложения о продаже апартаментов - в среднем 80 тысяч евро за квартиру площадью 50 кв.м.

Цены на недвижимость в Загребе

Для переезда на постоянное место жительство многие иммигранты выбирают столицу Хорватии. Это крупный бизнес-центр с развитой инфраструктурой и множеством достопримечательностей.

Фото: квартиры в столице Хорватии (Njuskalo.hr)

Цены на жилье здесь в многоквартирных домах в среднем от 1,5 тысячи евро за квадратный метр, в частных домах - от 2 тысяч евро за квадратный метр.

В радиусе 100 км от столицы расположены пригороды, которые пользуются популярностью на рынке недвижимости, но цены на жилье уже значительно ниже, чем в Зегребе (Свети Иван Зелина, Вбровец, Забок).