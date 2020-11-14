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Есть недоработки: врач-инфекционист высказался о карантине выходного дня

Суббота 14 ноября 2020 19:11
Есть недоработки: врач-инфекционист высказался о карантине выходного дня
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Врач-инфекционист считает, что распространение коронавируса является естественным ходом эпидемии

С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня, который подразумевает жесткие ограничения на работу большинства компаний, сервисов и магазинов, за исключением продуктовых магазинов, аптек, АЗС и заведений питания, которые выдают заказы "с собой". Преподаватель школы здравоохранения НаУКМА, врач-инфекционист Владимир Курпита, комментируя карантин выходного дня в Украине, сказал, что со стороны властей есть недоработки в реагировании на эпидемию.

Врач высказался касаемо того, что каждый раз власти придумывают разные меры для снижения распространения коронавирусной инфекции, так как четкий план реагирования на эпидемию разработан не был. Об этом медик заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Также врач рассказал, почему в нашей стране наблюдается резкая негативная динамика распространения коронавирусной инфекции.

"Распространение эпидемии - это естественный ход эпидемии. И все, что могут сделать чиновники или медики - это реагировать на изменения, которые происходят. Как мы видим из примеров США и Европы, на самом деле эта тенденция во всех странах происходит (распространение эпидемии - ред.)", - считает врач.

При этом, чтобы снизить риски и сохранить большее количество жизней, государство должно вводить меры, препятствующие распространению заболевания и "держать" вирус под контролем. По словам Курпиты, "есть и недоработки властей в реагировании".

"И самое главное - это связано с тем, что мы впервые столкнулись с таким вызовом, с такой проблемой, и поэтому это такое обучение с колес. То есть каждый раз новые меры, потому что мы не знаем, как реагировать", - пояснил он.

Напомним, что ранее врачи украинский доктор рассказала, как питаться при коронавирусе, ОРВИ и гриппе. С помощью специфического питания можно не только быстрее выздороветь, но и укрепить иммунитет, чтобы вообще не заболеть.

Также мы сообщали, что ранее Виктор Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19. Главный санитарный врач подчеркивает, что одним из них является страсть к сладостям.

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