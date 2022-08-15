Недейственные и вредные: медик "разнесла" детские лекарственные препараты

Врач перечислила "чудо-препараты" для детей, которые не только не действуют, а еще и могут навредить.
Об этом рассказала врач-невролог Ирина Платонова.
По словам медика, изначально ноотропы разрабатывались при неврологических расстройствах: после инсульта, эпилепсии, при болезни Альцгеймера. То есть для людей, которым нужно защитить мозг от физического разрушения и активировать нервные клетки для поддержания качества жизни.
Отметим, что доказательной базы исследований с качественной выборкой и многолетними наблюдениями за пациентами, принимающими ноотропы, практически нет.
Именно поэтому ноотропы не назначают за рубежом, а в некоторых странах они вообще запрещены.
В нашей стране ноотропы назначают врачи разных направлений, опираясь на "собственный опыт", назначают недейственные и, что самое основное, иногда вредные препараты поскольку невозможно спрогнозировать действие средства на детский организм.
И этот список "диагнозов" можно продолжать долго. Но "волшебные" таблетки ноотропы при этих состояниях - не действуют.
Детям даже назначают уколы. Врач отмечает, что инъекции кортексином, актовегином, цереброкурином - это больно и точно недопустимо.
При трудностях речи требуются консультации с логопедом-дефектологом.
Если есть изменения на ЭЭГ, ноотропы не помогут. Когда есть действительно потребность, назначают антиконвульсанты.
Человеческий мозг меняется ежедневно, и укреплять его нужно не ноотропами, а с помощью занятий (для детей в игровой форме).
Гиперактивность и "нервы" корректируются поведенческим руководством со стороны родителей.
Ранее врач назвала успокаивающие средства, которые на самом деле не работают.
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