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Недетские забавы: под Киевом подросток подстрелил брата из винтовки

STYLERПроисшествия    05.07.2019 - 15:59
Недетские забавы: под Киевом подросток подстрелил брата из винтовки
Подросток подстрелил брата из винтовки (коллаж: РБК-Украина)

Парень взял винтовку своего дяди и решил поразвлечься

14-летний подросток в селе Подолье Барышевского района Киевской области ранил из винтовки своего 13-летнего двоюродного брата. Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Согласно сообщению, 4 июля около 22:00 в полицию обратились медики Переяслав-Хмельницкой районной больницы, куда и доставили пострадавшего.

Правоохранителям удалось выяснить, что парень в отсутствие свого дяди взял в его комнате пневматическую винтовку. Он решил пострелять по столбику, который стоял на улице около его дома, но промахнулся и случайно попал в своего двоюродного брата, живущего по соседству. Парень просто шел мимо.

В результате происшествия ребенка доставили в больницу с пулевым ранением нижней левой голени. Медики провели операцию, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Недетские забавы: под Киевом подросток подстрелил брата из винтовки

Подросток подстрелил брата из винтовки (фото: kv.npu.gov.ua)

Отметим, что родственники потерпевшего мальчика отказались от претензий. Но, тем не менее, у ювенальной полиции возник ряд вопросов, почему винтовка оказалась в доме в открытом доступе.

Правоохранители обращаются к родителям с просьбой повнимательнее следить за детьми во время каникул. Поскольку часто от безделия дети начинают искать себе приключения, которые могут обратиться трагедией.

К слову, недавно полицейскому удалось спасти младенца от гибели. Горе-мать оставила троих совсем маленьких детей, старшему из которых три года, дома без присмотра.

Ранее сообщалось, что курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел ранили 15-летнего подростка на полигоне во время стрельбищ.

Также мы писали, что в Киевской области в кукурузном поле нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады. Местные жители говорят, что 66-летняя женщина была изнасилована. В полиции предполагают, что причиной смерти пенсионерки стало удушение.

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