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"Нечего там делать": россияне ответили, когда последний раз были заграницей

Фото: Россияне абсолютно не жалеют, что никуда не ездят (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне уже в который раз доказывают, что их пропаганда работает на них. Люди не стремятся никуда уезжать из РФ, даже для путешествий. Многие банально не имеют для это финансов.

На одном из видео в сети лишний раз появилось доказательство этого факта.

Почему россияне негде никогда не были

"Если люди никуда не выезжают и не видят ничего, кроме русского мира - то они превращаются в биомассу, которую очень легко оболванивать. Это великий плешивый геостратег понял до глубины. Осталось только населению понять, что если работают всю жизнь, но нет денег, чтобы съездить куда-то дальше дачного участка - значит, геостратег не такой уж великий", - подписали ролик.

Так, на одной из улиц российского города журналист задал людям вопрос "В каких странах за жизнь вы побывали?".

Чаще всего звучал один ответ - "ни в каких".

"Я никогда не была заграницей. Денег нет", - сказала одна из гражданок РФ.

"Нечего там делать. Лучше России нет", - считает другая женщина.

Смотрите на видео, что отвечали россияне.

Отметим, что сейчас, даже для желающих из РФ повидать, например, Европу это станет очень трудным. Страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Напомним, ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, Латвия ввела ограничения на въезд россия через внешнюю границу ЕС, что ограничит въезд граждан РФ с краткосрочными шенгенскими визами.

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Российская Федерация