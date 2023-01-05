Небо насправді не голубе: вчені зробили шокуючу заяву

Подивіться вгору в ясний сонячний день, і ви побачите блакитне небо. Але чи це справжній колір неба? Відповіді стосуються природи світла, атомів і молекул і деяких дивних частин земної атмосфери. І тому вчені переконані, що небо різнокольорове.

Небо не блакитне?

Що ми бачимо, коли дивимося на блакитне небо в сонячний день? Це розсіяне сонячне світло. Сонце створює широкий спектр видимого світла, яке ми бачимо білим, але воно включає всі кольори веселки.

Коли сонячне світло проходить крізь повітря, атоми та молекули в атмосфері розсіюють синє світло в усіх напрямках набагато більше, ніж червоне. Це називається релеївським розсіюванням і призводить до білого сонця та блакитного неба в ясні дні.

На заході сонця ми бачимо цей ефект, оскільки сонячне світло має пройти через більше повітря, щоб досягти нас. Коли Сонце близько до горизонту, майже все синє світло розсіюється або поглинається пилом), тому ми отримуємо червоне Сонце з різними кольорами навколо нього.

Але якщо все, що ми бачимо, це розсіяне сонячне світло, який справжній колір неба?

Під час заходу сонця ми бачимо на небі різноманітні кольори (фото: Freepik)

Колір нічного неба

Якщо подивиться на нічне небо, воно темне, але не ідеально чорне. Так, там є зірки, але саме нічне небо світиться. Це не світлове забруднення, а атмосфера, яка світиться природним чином.

Темної безмісячної ночі в сільській місцевості, далеко від міських вогнів, ви можете побачити силуети дерев і пагорбів на тлі неба. Це світіння, яке називається повітряним сяйвом, створюється атомами та молекулами в атмосфері.

У видимому світлі кисень створює зелене та червоне світло, молекули гідроксилу виробляють червоне світло, а натрій виробляє хворобливе жовте світло. Хоча азоту в повітрі набагато більше, ніж натрію, він не дуже сприяє світінню повітря.

Отже, небо не блакитне, принаймні не завжди. Вночі небо світиться, забарвлене в суміш зеленого, жовтого та червоного. Його кольори є результатом розсіяного сонячного світла, кисню та натрію від зірок, які падають.