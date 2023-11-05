В небі над Україною з'явилося "криваве" північне сяйво. Дивіться, як виглядає неймовірне явище

У небі над Україною з'явилося рідкисне явище - північне сяйво "Аврора". Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

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Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина.

Подекуди небо стало повністю червоним. А у деяких областях сяйво відіграє рожевими тонами. Виглядає це водночас магічно та моторошно.

Рідкісне явище можна помітити у небі над багатьма областями. Зокрема, про сяйво розповіли мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей.

Раніше ми вже розповідали, що українець подав позов проти "Київстару" та зумів дійти до кінця.

Також стало відомо, що відомого журналіста застрелили під час прямого ефіру.