Екскурсія на ферму може обернутися бідою: які інфекції передаються від ягнят та інших тварин

Що за інфекція може бути на фермах

За даними UKHSA, як були представлені на Європейській науковій конференції з прикладної епідеміології інфекційних захворювань в Стокгольмі, понад 770 дорослих та дітей були вражені криптоспоридіозом, інфекцією, яка може передаватися між тварина та людьми, а також від людини до людини. Захворювання має класичні симптоми: спазми у шлунку, блювоту, у рідкісних випадках - кал у крові.

Як розповіли медики, з понад 770 хворих майже 100 людей були госпіталізовані, бо стан був дуже важким. Офіційні особи, які розслідують незвичайні кластери випадків, вважають, що всі вони були пов'язані з тваринницькими фермами, які пропонують обійми з ягнятами.

Люди можуть заразитися криптоспоридією через контакт з зараженими фекаліями, які вони потім випадково проковтують через те, що не дуже ретельно миють руки. Це може бути як прямий контакт від зараженої тварини чи людини, так і через забруднені поверхні - ворота ферми, взуття, візочки для дітей, одяг.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, інфіковані люди можуть виділити до 100 млн мікробів криптоспоридій під час одного випорожнення. А щоб захворіти, достатньо проковтнути лише десять таких мікробів.

Спалах за участю 775 британців вважається найбільшим за всю історію спостережень в Англії. Відомо також про ще два спалахи, але менші - 264 та 482 людини. В основному хворіли жінки від 18 до 48 років та діти до 16 років. Більшість з них зізнається, що були на фермі, де пестили та годували ягнят.

Експерти з охорони навколишнього середовища виявили неадекватні методи профілактики та боротьби з інфекціями, включаючи засоби для миття рук, здоров'я тварин, поводження з тваринами та їх годування, а також готовність персоналу. Їжу також подавали в місцях, де обробляли тварин або поблизу.

Один з відомих випадків стався біля Бірмінгему. 14-річна Софі через декілька днів після відвідування ферми захворіла: у неї почалася діарея, спазми в животі та блювота. Лікарі провели аналізи й виявили у дівчинки криптоспоридію. Дитині прийшлося пройти тривале лікування.

Як захистити дітей та дорослих

Ферми, де можна обійматися з тваринами, гуляти з ними та годувати, існують в багатьох країнах світу. Це цікава розвага для дітей та дорослих, яка дає багато приємних емоцій.

Лікарі попереджають, що люди, які відвідують такі ферми, а також будь-які заклади, де тримають ягнят, баранчиків, поросят, телят та інших тварин, у тому числі собаки та кішки, повинні вживати запобіжних заходів, щоб захистити себе від інфекції.

Варто звертати увагу, чи є на фермі хороші засоби для миття рук, гаряча вода, мило, паперові рушники. Діти та супроводжуючі повинні ретельно мити руки після дотику до тварин та інших об'єктів ферми, особливо перед їдою або питтям.

Діти не повинні щось їсти, пити або брати пальці в рот, перебуваючи поблизу тварин і до миття рук. Якщо є така можливість - відвідувачі мають почистити взуття та колеса колясок перед виходом з ферми та помити руки одразу після цього.

Наскільки ця інфекція небезпечна

Для більшості людей криптоспоридіоз протікає легко. Інфекція проходить самостійно без лікування протягом декількох днів або тижнів.

Однак є група ризику, для якої ця інфекція може стати дуже небезпечною - це люди з ослабленою імунною системою, люди похилого віку або пацієнту, які проходять лікування раку.

Через дуже заразну природу інфекції, людям з діареєю та блювотою не рекомендується працювати або навчатися, бажано залишатися вдома мінімум на 48 годин або поки не зникнуть симптоми.