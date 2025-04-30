Небезпека у кожній банці: нутриціолог здивувала правдою про Coca-Cola Zero

Популярний напій Coca-Cola Zero позиціонується, як безпечна альтернатива класичній Coca-Cola. Однак, попри відсутність калорій, у складі є речовини, які можуть негативно впливати на здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.
З'явилась інформація, що вживання Coca-Cola Zero є небезпечним, бо аспартам, який міститься в ній замість цукру є канцерогенним (група B2).
"ВОО3 встановили, що безпечна доза аспартаму в день становить 40мг на кг вашої ваги. В групу В2 канцерогенів також відноситься алое вера, гінко білоба та робота в нічну зміну", - пояснила нутриціолог.
За словами експерта, 1 банка коли без цукру 355 мл містить 184 мг аспартаму. Людині вагою 65 кілограмів безпечною буде доза аспартаму 2600 мг на день. Тобто потенційно небезпечною кола стане, коли ви випʼєте 14 банок або 5 літрів.
1-2 банки Coca-Cola Zero можуть:
"Через що, мій вибір падає на звичайну Coca Cola, коли дуже захочеться", - йдеться у повідомленні.
При регулярному вживанні такого напою відбудуться такі зміни:
Нутриціолог також назвала корисні напої, якими найкраще замінити Coca Cola:
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