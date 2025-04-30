Небезпека у кожній банці: нутриціолог здивувала правдою про Coca-Cola Zero

Популярний напій Coca-Cola Zero позиціонується, як безпечна альтернатива класичній Coca-Cola. Однак, попри відсутність калорій, у складі є речовини, які можуть негативно впливати на здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Людмили Матішинець.

Чим шкідлива Coca-Cola без цукру

З'явилась інформація, що вживання Coca-Cola Zero є небезпечним, бо аспартам, який міститься в ній замість цукру є канцерогенним (група B2).

"ВОО3 встановили, що безпечна доза аспартаму в день становить 40мг на кг вашої ваги. В групу В2 канцерогенів також відноситься алое вера, гінко білоба та робота в нічну зміну", - пояснила нутриціолог.

За словами експерта, 1 банка коли без цукру 355 мл містить 184 мг аспартаму. Людині вагою 65 кілограмів безпечною буде доза аспартаму 2600 мг на день. Тобто потенційно небезпечною кола стане, коли ви випʼєте 14 банок або 5 літрів.

1-2 банки Coca-Cola Zero можуть:

порушити обмін речовин - дієтичні напої повʼязані з підвищеним ризиком метаболічного синдрому та діабету

- дієтичні напої повʼязані з підвищеним ризиком метаболічного синдрому та діабету порушити сигнали голоду - штучна солодкість стимулює апетит і може спричинити набір ваги, особливо в області живота

- штучна солодкість стимулює апетит і може спричинити набір ваги, особливо в області живота пошкодити зубну емаль - кислоти у складі дієтичної коли руйнують захист зубів

- кислоти у складі дієтичної коли руйнують захист зубів викликати головний біль - деякі люди стають більш чутливими до підсолоджувачів, особливо при схильності до мігрені

"Через що, мій вибір падає на звичайну Coca Cola, коли дуже захочеться", - йдеться у повідомленні.

Що станеться при регулярному вживанні

При регулярному вживанні такого напою відбудуться такі зміни:

зменшення щільності кісток - надлишок фосфору може знижувати міцність кісток

- надлишок фосфору може знижувати міцність кісток порушення мікробіому кишечника - зміни в балансі бактерій погіршують метаболізм і імунітет

- зміни в балансі бактерій погіршують метаболізм і імунітет проблеми з нирками - підвищений ризик хронічних хвороб нирок і утворення каменів

- підвищений ризик хронічних хвороб нирок і утворення каменів ураження печінки - повʼязують з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (NAFLD)

- повʼязують з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (NAFLD) дисбаланс роботи щитоподібної залози - може уповільнити метаболізм і сприяти набору ваги

Нутриціолог також назвала корисні напої, якими найкраще замінити Coca Cola: