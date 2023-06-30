Небезпечно для здоров'я! Ці продукти категорично не варто мити

Зелень з супермаркету

Вона підкреслила, що навіть бездоганно чисті домашні кухонні приміщення далекі від стандартів чистоти на підприємствах, де переробляється розфасована зелень.

"Листова зелень в запечатаних пакетах з етикетками "помито" або "готове до вживання" проводиться на підприємстві, проінспектованому державним регулюючим органом і працюючому відповідно до належної виробничої практики", - зазначила Кокран.

мийте руки

Сире м'ясо та яйця

поширити мікроби

Більше нема потреби мити м'ясо або птицю завдяки сучасним комерційним методам миття. М'ясо та птиця досить ретельно очищаються при переробці. Тому будь-яке подальше миття є непотрібним додатковим ризиком.