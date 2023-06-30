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Небезпечно для здоров'я! Ці продукти категорично не варто мити

Які продукти не треба мити (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Приготування будь-якої їжі зі свіжих інгредієнтів зазвичай включає в себе промивання, очищення та нарізку, особливо коли мова йде про овочі та фрукти. Однак деякі продукти ні в якому разі не треба мити, оскільки це може бути небезпечно для здоров'я.

Про те, які продукти не можна мити перед приготуванням розповіли фахівці популярному ресурсу Eat this, not that.

Зелень з супермаркету

Вона підкреслила, що навіть бездоганно чисті домашні кухонні приміщення далекі від стандартів чистоти на підприємствах, де переробляється розфасована зелень.

"Листова зелень в запечатаних пакетах з етикетками "помито" або "готове до вживання" проводиться на підприємстві, проінспектованому державним регулюючим органом і працюючому відповідно до належної виробничої практики", - зазначила Кокран.

мийте руки

Сире м'ясо та яйця

поширити мікроби

Більше нема потреби мити м'ясо або птицю завдяки сучасним комерційним методам миття. М'ясо та птиця досить ретельно очищаються при переробці. Тому будь-яке подальше миття є непотрібним додатковим ризиком.

Раніше ми писали про те, як насправді потрібно мити овочі та фрукти.

Також читайте, чи потрібно промивати рис.

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