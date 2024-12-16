Небезпечний стрітфуд. 6 видів вуличної їжі, яку туристам краще не пробувати

Вулична їжа - це захоплюючий спосіб зануритися в культуру країни, спробувати нові смаки і відчути атмосферу місцевого життя. Але не все, що продається на вулицях, є безпечним для здоров’я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість видів вуличної їжі, які краще оминати стороною, якщо ви прагнете бути обережними та уникнути шлункових неприємностей під час подорожей.

Гуакамоле з вуличних ларьків (Мексика)

Гуакамоле - це смачний і популярний мексиканський соус, який готується з авокадо, цибулі, помідорів та спецій. Він став символом мексиканської вуличної їжі, але багато продавців не дотримуються належних стандартів санітарії.

Найбільша небезпека тут - це не тільки використання неякісних інгредієнтів, а й зберігання їх у невідповідних умовах. Якщо гуакамоле довго знаходиться на жаркому сонці без належного охолодження, це може стати ідеальним середовищем для розвитку шкідливих бактерій.

Крім того, авокадо, якщо його не очистити та не нарізати правильно, може швидко окислюватися, змінюючи свій смак і додаючи до страви гіркоту. У деяких випадках ці фактори можуть призвести до харчових отруєнь, що неабияк зіпсують вам подорож.

Вуличні чіпси (Сінгапур)

Вуличні чіпси, які продаються в Індії і Сінгапурі, часто подаються у вигляді різноманітних смажених страв, таких як картопля чи різноманітні спеції. Але саме спосіб їх приготування може викликати неприємні наслідки.

Часто чіпси продаються без належного контролю за температурою зберігання, а також у місцях з високою вологою та пилом. Продавці можуть використовувати неякісне масло, що після багаторазового використання стає джерелом токсичних сполук.

Особливо небезпечні ті, хто не дотримується норм гігієни, обробляючи картоплю чи інші інгредієнти без миття рук або чистих інструментів.

Екзотична вулична їжа - це завжди цікаво, але трохи небезпечно для іноземця (фото: Freepik.com)

Фрукти на паличках (Таїланд)

Фрукти на паличках - це популярна вулична їжа в Таїланді, де продавці зазвичай пропонують свіжі нарізані фрукти, такі як ананаси, манго та папая. Проте багато з цих продуктів можуть бути небезпечними через відсутність належної гігієни під час обробки.

Часто фрукти не миються належним чином перед нарізанням, що підвищує ризик забруднення шкідливими бактеріями. Додайте до цього теплий і вологий клімат, і ви отримаєте ідеальні умови для швидкого розмноження мікроорганізмів.

Такий підхід може привести до харчових отруєнь або інфекцій, що передаються через їжу. Відсутність холодильників або інше неправильне зберігання фруктів на відкритому повітрі також може зробити їх небезпечними для споживання.

Смажені комахи (Камбоджа)

Смажені комахи - це одна з оригінальних, але ризикованих страв, яка пропонується на вулицях Камбоджі. Хоча це смачний делікатес для місцевих, для туристів він може бути не таким безпечним.

Часто комахи збираються в антисанітарних умовах, а процес їх приготування може не відповідати стандартам. Більше того, смажені комахи можуть містити токсини або паразитів, що становлять небезпеку для здоров’я.

Певні продукти потребують зберігання та приготовлення, які неможливі в вуличних умовах (фото: Freepik.com)

Шашлик на відкритому вогні (Туреччина)

Шашлик - одна з найбільш улюблених страв на вулицях Туреччини, яку можна знайти на кожному кроці. Проте часто приготування м’яса на відкритому вогні викликає проблеми.

М’ясо, яке готується на вуличних мангалах, може бути недостатньо просмажене, що підвищує ризик зараження патогенними бактеріями. Багато продавців не дотримуються технічних норм при обробці м’яса, а вуличні умови не завжди дозволяють контролювати правильну температуру приготування.

Це може призвести до серйозних отруєнь, якщо м'ясо не досягне достатньої температури, щоб знищити шкідливі мікроорганізми. Крім того, відсутність свіжих приправ і правильної обробки продуктів лише додає ризиків.

Стріт-фуд з морепродуктів (Єгипет)

Морепродукти - це смачна і поживна їжа, яка завжди популярна в прибережних районах. Проте в Єгипті вуличний стрітфуд з морепродуктів може бути дуже небезпечним.

Морепродукти потребують спеціальних умов зберігання, і часто продавці на вулицях не дотримуються температурних норм. При високих температурах їжа швидко псується, і навіть короткочасне зберігання на сонці може призвести до росту бактерій.

Крім того, без належного контролю якості морепродукти можуть містити небезпечні токсини або паразитів, які викликають серйозні отруєння. Продавці на вулицях не завжди мають доступ до холодильників чи іншого обладнання, щоб забезпечити свіжість продуктів, тому краще обирати ресторани з хорошою репутацією.