Небезпечний роман: що робити, якщо ви закохалися в одруженого шефа і не можете зупинитися
Закоханість у свого керівника - сценарій не з фільмів, а з реального життя, який стається частіше, ніж ми думаємо. Особливо коли начальник одружений. Така ситуація може швидко перетворити вашу роботу на емоційний хаос. Чи це справжні почуття, чи лише проєкція? І головне - що з цим усім робити?
Що робити, якщо ви закохалися в одруженого шефа або заміжню начальницю, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Чому стаються такі романи?
Влада. Люди в керівній ролі викликають повагу, підсвідоме захоплення. Це часто сприймається як привабливість.
Близькість у роботі. Ви бачите одне одного щодня, разом долаєте виклики, обговорюєте важливе – це створює ілюзію емоційної близькості.
Проєкція бажаного образу. Ми часто "домальовуємо" до людини те, чого не вистачає в житті: увагу, стабільність, впевненість.
"Ця тема - класичний коктейль із забороненого плоду, пристрасті та болю. Розберімося без осуду. Ти не планувала (не планував) цього. Все почалося з поваги, симпатії, захоплення. А далі - ніжність у погляді, жарти, які розумієте лише ви двоє, невловима хімія. І ось ти вже думаєш про нього ночами, ловиш кожен його рух, живеш у двох реальностях - робочій і уявній, де ви разом. Але є одне велике "але": він (вона) одружений. І не просто одружений - а ще й твій начальник", - каже експерт.
Чи такі стосунки - обов'язково погано?
Насправді такі стосунки та почуття - це не зовсім чорне та біле. Але є декілька факторів, яке ускладнює не тільки ваше життя, а й життя інших людей.
Якщо людина одружена, це вже тригер: вона не вільна.
Якщо ви підлеглі - владна динаміка робить будь-які стосунки ризикованими, навіть якщо все здається щирим.
Це не тільки про мораль. Це про ваше майбутнє - кар'єрне, психологічне, соціальне.
Осуд зі сторони. Про це можуть взнати ваші колеги, друзі, підлеглі й ставлення до вас може змінитися, а це - психологічний тиск.
Сім'я вашого керівника. Рано чи пізно дружина або чоловік взнають про цей роман і передбачити, як будуть розвиватися події - дуже важко.
Що з цим робити?
По-перше: чесно подивитися на реальність. Фантазії - це приємно. Але реальність не зобов’язана під них підлаштовуватись.
Запитай себе:
- Ця людина справді дає тобі надію, чи це гра твоєї уяви?
- У вас є реальний простір для стосунків - чи лише офісна напруга й тиша в коридорі?
- Чи можеш ти жити з тим, що стаєш третьою стороною?
По-друге: розібратися, чому саме ця людина.
"Іноді ми закохуємось не в людину, а в її владу, харизму, визнання. Особливо, якщо давно не було глибоких стосунків або самооцінка хитка. Почуття можуть бути справжніми, але базуватися на нереалістичних очікуваннях. І це не погано - це просто привід зупинитися й подумати: а що саме мені зараз потрібно?" - пояснює Віталій Курсік.
По-третє: дати собі вибір. У тебе завжди є вибір:
- Продовжувати "годувати" ці почуття - і ризикувати своїм емоційним станом, репутацією, кар'єрою.
- Відійти - з повагою до себе і до інших. І прожити втрату. Бо так, це буде схоже на розрив.
- Перенаправити цю енергію на себе. Зайнятися собою.
А далі?
Не романтизуйте. У 90% випадків такі почуття - це не "кохання всього життя", а втеча від самотності, рутини, низької самооцінки.
Обмежити контакти поза робочим контекстом. Саме вони підживлюють фантазії.
Чи потрібно звільнятися?
Якщо ситуація стала токсичною і впливає на психіку - так.
Якщо ви не можете рухатись далі - зміна оточення може стати першим кроком до одужання.
Але якщо це просто закоханість, яка з часом вщухне - можливо, достатньо внутрішньої роботи.
"Вам обов'язково потрібно поставити собі питання: "а чого я хочу в стосунках, у житті, в коханні?" Бо закоханість - це не злочин. А от вибір - завжди відповідальність. І саме від вас залежить - обирати своє, вільне та відкрите життя чи заборонені стосунки з людиною, яка не вільна, і страждати", - резюмує Віталій Курсік.
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