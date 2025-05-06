Небезпечний роман: що робити, якщо ви закохалися в одруженого шефа і не можете зупинитися

Закоханість у свого керівника - сценарій не з фільмів, а з реального життя, який стається частіше, ніж ми думаємо. Особливо коли начальник одружений. Така ситуація може швидко перетворити вашу роботу на емоційний хаос. Чи це справжні почуття, чи лише проєкція? І головне - що з цим усім робити?

Що робити, якщо ви закохалися в одруженого шефа або заміжню начальницю, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Чому стаються такі романи?

Влада. Люди в керівній ролі викликають повагу, підсвідоме захоплення. Це часто сприймається як привабливість.

Близькість у роботі. Ви бачите одне одного щодня, разом долаєте виклики, обговорюєте важливе – це створює ілюзію емоційної близькості.

Проєкція бажаного образу. Ми часто "домальовуємо" до людини те, чого не вистачає в житті: увагу, стабільність, впевненість.

"Ця тема - класичний коктейль із забороненого плоду, пристрасті та болю. Розберімося без осуду. Ти не планувала (не планував) цього. Все почалося з поваги, симпатії, захоплення. А далі - ніжність у погляді, жарти, які розумієте лише ви двоє, невловима хімія. І ось ти вже думаєш про нього ночами, ловиш кожен його рух, живеш у двох реальностях - робочій і уявній, де ви разом. Але є одне велике "але": він (вона) одружений. І не просто одружений - а ще й твій начальник", - каже експерт.

Чи такі стосунки - обов'язково погано?

Насправді такі стосунки та почуття - це не зовсім чорне та біле. Але є декілька факторів, яке ускладнює не тільки ваше життя, а й життя інших людей.

Якщо людина одружена, це вже тригер: вона не вільна.

Якщо ви підлеглі - владна динаміка робить будь-які стосунки ризикованими, навіть якщо все здається щирим.

Це не тільки про мораль. Це про ваше майбутнє - кар'єрне, психологічне, соціальне.

Осуд зі сторони. Про це можуть взнати ваші колеги, друзі, підлеглі й ставлення до вас може змінитися, а це - психологічний тиск.

Сім'я вашого керівника. Рано чи пізно дружина або чоловік взнають про цей роман і передбачити, як будуть розвиватися події - дуже важко.

Що з цим робити?

По-перше: чесно подивитися на реальність. Фантазії - це приємно. Але реальність не зобов’язана під них підлаштовуватись.

Запитай себе:

Ця людина справді дає тобі надію, чи це гра твоєї уяви?

У вас є реальний простір для стосунків - чи лише офісна напруга й тиша в коридорі?

Чи можеш ти жити з тим, що стаєш третьою стороною?

По-друге: розібратися, чому саме ця людина.

"Іноді ми закохуємось не в людину, а в її владу, харизму, визнання. Особливо, якщо давно не було глибоких стосунків або самооцінка хитка. Почуття можуть бути справжніми, але базуватися на нереалістичних очікуваннях. І це не погано - це просто привід зупинитися й подумати: а що саме мені зараз потрібно?" - пояснює Віталій Курсік.

По-третє: дати собі вибір. У тебе завжди є вибір:

Продовжувати "годувати" ці почуття - і ризикувати своїм емоційним станом, репутацією, кар'єрою.

Відійти - з повагою до себе і до інших. І прожити втрату. Бо так, це буде схоже на розрив.

Перенаправити цю енергію на себе. Зайнятися собою.

А далі?

Не романтизуйте. У 90% випадків такі почуття - це не "кохання всього життя", а втеча від самотності, рутини, низької самооцінки.

Обмежити контакти поза робочим контекстом. Саме вони підживлюють фантазії.

Чи потрібно звільнятися?

Якщо ситуація стала токсичною і впливає на психіку - так.

Якщо ви не можете рухатись далі - зміна оточення може стати першим кроком до одужання.

Але якщо це просто закоханість, яка з часом вщухне - можливо, достатньо внутрішньої роботи.

"Вам обов'язково потрібно поставити собі питання: "а чого я хочу в стосунках, у житті, в коханні?" Бо закоханість - це не злочин. А от вибір - завжди відповідальність. І саме від вас залежить - обирати своє, вільне та відкрите життя чи заборонені стосунки з людиною, яка не вільна, і страждати", - резюмує Віталій Курсік.