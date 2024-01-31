Небезпечний астероїд наближається до Землі. У NASA оцінили ризики зіткнення

Що відомо про астероїд

NASA розцінює потенційно небезпечні астероїди, які є завбільшки понад 140 метрів та наближаються до Землі ближче ніж на 7,5 млн км. Але в бюро запевняють, що ризику зіткнення із астероїдом 2008 OS7 немає.

"Нам не варто про це надто хвилюватися, оскільки цей астероїд не увійде в атмосферу Землі, але все одно наблизиться до планети. Хоч 2008 OS7 дуже маленький астероїд, він класифікований як потенційно небезпечний астероїд", - заявив науковий співробітник кафедри фізики Університету Ворвіка Мінджае Кім.

Також він зазначив, що у нашій Сонячній системі є більше як мільйон астероїдів, з яких приблизно 2 350 астероїдів класифікуються як потенційно небезпечні.

"На жаль, астероїди, як правило, занадто слабкі, щоб їх можна було виявити за допомогою сучасних методів і досліджень, тому їх дуже важко побачити неозброєним оком", - наголосив дослідник.

Єдиними астероїдами, які можна побачити неозброєним оком, є Паллада і Веста, діаметр яких становить близько 500 км.

Вчені заявляють, що нема загрози зіткнення астероїда 2008 OS7 із Землею (фото: Alamy stok photo)

Ще чотири астероїди пролетять повз Землю найближчими днями

До 2 лютого ще чотири інші астероїди пролетять біля Землі. Втім, вчені запевняють, що загрози зіткнення з ними нема. Щотижня NASA виявляє близько 30 нових "навколоземних об’єктів".

"За оцінками експертів, зіткнення об’єкта розміром з той, що вибухнув над Челябінськом в Росії у 2013 році - завбільшки 17 метрів - відбувається один або два рази на століття. А зіткнення з більшими об’єктами відбувається ще рідше", - додали астрономи.

При цьому вони наголосили, що оскільки каталог навколоземних об'єктів неповний, а їхній вплив непередбачуваний вплив, то зіткнення теоретично може відбутися в будь-який момент.