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Небезпечні знижки. Що не можна купувати в Чорну п'ятницю

Що не можна купувати в Чорну п'ятницю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В кінці осені усі вже традиційно чекають на Чорну п’ятницю або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками. Цього року вона припадає на 24 листопада. Важливо у цей день уникати деяких покупок, щоб потім не пожалкувати.

Що не варто купувати на Чорну п'ятницю у 2023 році, а також як правильно робити покупки на таких розпродажах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: американський сайт Deal news та Retail menot.

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Якщо ви шукаєте найкращу ціну, купуйте після свят, у січні. Тоді можна знайти хороші розпродажі ювелірних виробів.

Як правильно робити покупки в Чорну п'ятницю

Щоб потрапити на реальні знижки в Чорну п’ятницю потрібно дотримуватись важливих правил, які допоможуть не витратити зайвого:

  • складіть список покупок - він може бути приблизним, але обов’язково подумайте, що б ви хотіли придбати
  • виберіть ті магазини, де є потрібні вам товари
  • подумайте, яку суму ви готові заплатити за певний товар
  • шукайте найвигідніші пропозиції 

Важливо пам'ятати, що у вас є право повернути куплену річ протягом 14 днів (за наявності чека), якщо товар виявився бракованим. 

Раніше ми повідомляли, які бренди слідом за H&M можуть повернутися в Україну найближчим часом.

Також ми писали, як не стати жертвою шахраїв в Чорну п'ятницю.

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