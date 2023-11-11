Небезпечні знижки. Що не можна купувати в Чорну п'ятницю

В кінці осені усі вже традиційно чекають на Чорну п’ятницю або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками. Цього року вона припадає на 24 листопада. Важливо у цей день уникати деяких покупок, щоб потім не пожалкувати.

Що не варто купувати на Чорну п'ятницю у 2023 році, а також як правильно робити покупки на таких розпродажах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: американський сайт Deal news та Retail menot.