Небезпечні знижки. Що не можна купувати в Чорну п'ятницю

В кінці осені усі вже традиційно чекають на Чорну п’ятницю або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками. Цього року вона припадає на 24 листопада. Важливо у цей день уникати деяких покупок, щоб потім не пожалкувати.
Що не варто купувати на Чорну п'ятницю у 2023 році, а також як правильно робити покупки на таких розпродажах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Під час підготовки матеріалу використані джерела: американський сайт Deal news та Retail menot.
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Якщо ви шукаєте найкращу ціну, купуйте після свят, у січні. Тоді можна знайти хороші розпродажі ювелірних виробів.
Щоб потрапити на реальні знижки в Чорну п’ятницю потрібно дотримуватись важливих правил, які допоможуть не витратити зайвого:
Важливо пам'ятати, що у вас є право повернути куплену річ протягом 14 днів (за наявності чека), якщо товар виявився бракованим.
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