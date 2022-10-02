Небезпечні та вдалі дні у жовтні 2022: скористайтесь цим календарем для своїх планів

Календар вдалих і небезпечних днів на жовтень 2022 року допоможе вам вибрати потрібну дату для походу до стоматолога, для побачення або провести важливу розмову.

Фази Місяця у жовтні

Молодий місяць - 25 жовтня

Повний місяць - 9 жовтня

Місяць, що росте - з 1 по 8 жовтня, з 26 по 31 жовтня

Місяць, що зменшується - з 10 по 24 жовтня

Сонячне затемнення – 25 жовтня (о 10:36 за Києвом).

Вдалі дні у жовтні

Енергетично сильні: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31

Вдалі для хірургічних втручань: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30

Похід до стоматолога: 1, 5, 6, 13, 16, 17, 23, 27, 29

Вдалі дні для манікюру: 2, 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30, 31

Важливі розмови, пропозиція руки та серця, заручини та весілля: 1, 2, 5, 7, 8, 28

Сприятливі дні для великих покупок: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25, 26, 27, 31

Вдалі дні для відпустки та відряджень: 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31

Небезпечні дні у жовтні

Енергетично несприятливі: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 24, 27

Не можна розпочинати нові справи: 9, 10, 30

Складним може стати день 25 жовтня - день сонячного затемнення та молодика. Можуть бути різні перешкоди у справах, сварки, несподівані обставини, зрив планів.

Також небезпечним днем може стати 9 жовтня - у Повний місяць. Повний Місяць по-різному впливає на людей і варто всі важливі справи перенести на інший день.