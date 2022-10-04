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Небезпечні речі з "секонду": що не можна купувати і як правильно обробляти одяг

Фото: Які речі з секонду будуть безпечними (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Купуючи одяг з секонд-хенду, ми не тільки економимо власні кошти, але й допомагаємо екології. Але такий одяг специфічний, тож варто пам'ятати про правила його обробки.

Про це розповіла в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.

За словами медика, речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку (через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли).

Такі товари перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продажу.

Правила поводження з уживаними речами:

  • Не міряйте невипрані речі
  • Обов'язково періть їх при температурі не менше 60 градусів і ставте на самий довгий режим прання.
  • Після цього бажано ще їх попрасувати (ті, які можна).
  • Взуття також потрібно прати і ще додатково обробити антисептиками (можна гарно розпилити антисептик і дати їм висохнути).
  • Табу на нижню білизну - це купуємо лише нове.
  • Не купуйте вживану косметику - хто зна, коли вона була відкрита і це не гігієнічно.
  • Іграшки також треба мити (які можна), і обробляти антисептиками. Все ретельно варто перевірити на цілісність та безпечність.

Лайфхак, як позбутися неприємного запаху: потрібно речі замочити в воді з нашатирним спиртом.

Раніше ми писали, які речі не можна купувати на розпродажах та барахолках.

Також читайте про успадковані речі, які не можна нікому віддавати.

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секонд-хенд