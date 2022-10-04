Небезпечні речі з "секонду": що не можна купувати і як правильно обробляти одяг

Купуючи одяг з секонд-хенду, ми не тільки економимо власні кошти, але й допомагаємо екології. Але такий одяг специфічний, тож варто пам'ятати про правила його обробки.
Про це розповіла в Instagram дерматолог Вікторія Ахтарнія.
За словами медика, речі з секондів обов’язково проходять хімічну та/або термічну обробку (через це і є типовий запах і чим їдкіший він - тим славніше їх обробляли).
Такі товари перевіряють, потім надають сертифікати і дозволи для продажу.
Правила поводження з уживаними речами:
Лайфхак, як позбутися неприємного запаху: потрібно речі замочити в воді з нашатирним спиртом.
Раніше ми писали, які речі не можна купувати на розпродажах та барахолках.
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