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Небезпечні PIN-коди на банківські картки: які комбінації категорично не можна встановлювати

Які PIN-коди не можна встановлювати на банківські картки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Банки вимагають чотиризначного PIN-коду для використання кредитної картки. Ця комбінація автоматично присвоюється вашій платіжній картці. Однак, існують комбінації, які можуть дізнатись шахраї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

PIN-коди, які не варто встановлювати

Слабкий PIN-код може поставити вас під загрозу фінансового краху.

Дослідження з питань кібербезпеки, показало, що PIN-коди, які містять різновиди "1234" або такі ж цифри, як "1111" і "0000", найбільш схильні до злому.

Експерти дослідили 3,4 мільйона зламаних PIN-кодів, щоб знайти 10 найпопулярніших, які найлегше вгадати.

Не дивно, що найпоширенішим чотиризначним PIN-кодом був "1234". Попри те, що його легко запам’ятати, PIN-код ставить власників у надзвичайно вразливе становище через свою слабкість. Другим за поширеністю був "1111", потім "0000", "1212" і "7777".

Шосте місце посів "1004", а "2000" і "4444" посіли сьоме і восьме місця відповідно.

І хоча "2222" не такий поширений, як всі інші, але він вважається досить слабким. Серед мільйонів вкрадених пін-кодів "6969" також був поширеним цифровим шаблоном.

За словами глобального радника з кібербезпеки Джейка Мура, найбільша помилка, яку люди роблять, коли створюють код, то пов’язують його з важливою датою, як-от день народження чи річниця весілля.

Які коди менш поширені

Найменш поширеним PIN-кодом виявився "8557", за ним йшов "8438" на другому місці та "9539" на третьому.

Інші рідше використовувані паролі включають "7063", "6827", "0859" і "6793". Далі йдуть "0738", "6835" і "8093".

Кіберзлодії стають все більш вмілими. Згідно з дослідженням, хакери можуть зламати одну третину паролів за 61 спробу. 

Фахівці зазначають, що люди наражають себе на небезпеку, маючи слабкі паролі та пін-коди, і часто не повністю розуміють загрозу, поки їх "не зламають".

Якщо PIN-код вашої кредитної картки входить до найпоширеніших або містить пару чи послідовність цифр, які можна публічно прив’язати до вас, подумайте про зміну вже зараз.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо ваш Telegram зламали шахраї.

Також ми писали про 7 корисних порад, які допоможуть посилити захист Wi-Fi мережі.

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