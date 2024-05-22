Небезпечні PIN-коди на банківські картки: які комбінації категорично не можна встановлювати

Банки вимагають чотиризначного PIN-коду для використання кредитної картки. Ця комбінація автоматично присвоюється вашій платіжній картці. Однак, існують комбінації, які можуть дізнатись шахраї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Слабкий PIN-код може поставити вас під загрозу фінансового краху.
Дослідження з питань кібербезпеки, показало, що PIN-коди, які містять різновиди "1234" або такі ж цифри, як "1111" і "0000", найбільш схильні до злому.
Експерти дослідили 3,4 мільйона зламаних PIN-кодів, щоб знайти 10 найпопулярніших, які найлегше вгадати.
Не дивно, що найпоширенішим чотиризначним PIN-кодом був "1234". Попри те, що його легко запам’ятати, PIN-код ставить власників у надзвичайно вразливе становище через свою слабкість. Другим за поширеністю був "1111", потім "0000", "1212" і "7777".
Шосте місце посів "1004", а "2000" і "4444" посіли сьоме і восьме місця відповідно.
І хоча "2222" не такий поширений, як всі інші, але він вважається досить слабким. Серед мільйонів вкрадених пін-кодів "6969" також був поширеним цифровим шаблоном.
За словами глобального радника з кібербезпеки Джейка Мура, найбільша помилка, яку люди роблять, коли створюють код, то пов’язують його з важливою датою, як-от день народження чи річниця весілля.
Найменш поширеним PIN-кодом виявився "8557", за ним йшов "8438" на другому місці та "9539" на третьому.
Інші рідше використовувані паролі включають "7063", "6827", "0859" і "6793". Далі йдуть "0738", "6835" і "8093".
Кіберзлодії стають все більш вмілими. Згідно з дослідженням, хакери можуть зламати одну третину паролів за 61 спробу.
Фахівці зазначають, що люди наражають себе на небезпеку, маючи слабкі паролі та пін-коди, і часто не повністю розуміють загрозу, поки їх "не зламають".
Якщо PIN-код вашої кредитної картки входить до найпоширеніших або містить пару чи послідовність цифр, які можна публічно прив’язати до вас, подумайте про зміну вже зараз.
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