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Небезпечна звичка: що буде з організмом, якщо стримувати чхання

Чи можна стримувати пчих (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі люди можуть позбавляти себе блаженного відчуття полегшення після чхання, стримуючи його. Однак, така звичка може нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".

Чи шкідливо стримувати чхання

За словами лікарів, стримувати пчих шкідливо для здоров'я. 

По-перше, чхання - це напрочуд важливий рефлекс, який дає змогу організму позбуватись інфекцій та часточок, що подразнюють.

Передусім це захисна реакція, тому коли ви стримуєте, то усе те шкідливе, яке мало вийти назовні, залишається у вас, до того ж може потрапити в інші місця й викликати інфекцію. Таке може статись, наприклад, з середнім вухом.

По-друге, це може збільшувати тиск. Стримування рефлексу чхання призводить до збільшення тиску в носовій порожнині та гортані.

Серед неприємних наслідків - розрив барабанної перетинки з подальшим погіршенням слуху, пошкодження маленьких судин у вусі та очах. У рідкісних випадках можливе навіть пошкодження гортані, діафрагми, легень та судин у мозку.

Тому не варто стримувати пчих.

Як правильно чхати та кашляти 

Чхати обов'язково потрібно в рукав одягу, прикриваючи обличчя внутрішньою стороною ліктя. Це допоможе мінімізувати розпилення аерозольних частинок і зменшить зараження поверхонь та інших людей.

Можна також чхати в одноразову паперову серветку, яку після використання треба скрутити й викинути у сміття, а руки вимити з милом та обробити антисептиком. Якщо немає можливості помити руки, достатньо добре обробити руки антисептиком.

Ми не відчиняємо двері ліктями, не пишемо ними й не їмо ліктями: у всіх цих процесах працюють наші руки та долоні. Тому, кашляючи у долоні, ми поширюємо бактерії через руки. 

Кашляти чи чхнути у руки можна, наприклад, коли ви вдома. Але лише за умови, якщо після цього ретельно вимити руки з милом.

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