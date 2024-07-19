ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Небезпечна звичка: що буде з організмом, якщо стримувати чхання

П'ятниця 19 липня 2024 18:01
UA EN RU
Небезпечна звичка: що буде з організмом, якщо стримувати чхання Чи можна стримувати пчих (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі люди можуть позбавляти себе блаженного відчуття полегшення після чхання, стримуючи його. Однак, така звичка може нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку медичної спільноти "Бережи себе".

Чи шкідливо стримувати чхання

За словами лікарів, стримувати пчих шкідливо для здоров'я.

По-перше, чхання - це напрочуд важливий рефлекс, який дає змогу організму позбуватись інфекцій та часточок, що подразнюють.

Передусім це захисна реакція, тому коли ви стримуєте, то усе те шкідливе, яке мало вийти назовні, залишається у вас, до того ж може потрапити в інші місця й викликати інфекцію. Таке може статись, наприклад, з середнім вухом.

По-друге, це може збільшувати тиск. Стримування рефлексу чхання призводить до збільшення тиску в носовій порожнині та гортані.

Серед неприємних наслідків - розрив барабанної перетинки з подальшим погіршенням слуху, пошкодження маленьких судин у вусі та очах. У рідкісних випадках можливе навіть пошкодження гортані, діафрагми, легень та судин у мозку.

Тому не варто стримувати пчих.

Як правильно чхати та кашляти

Чхати обов'язково потрібно в рукав одягу, прикриваючи обличчя внутрішньою стороною ліктя. Це допоможе мінімізувати розпилення аерозольних частинок і зменшить зараження поверхонь та інших людей.

Можна також чхати в одноразову паперову серветку, яку після використання треба скрутити й викинути у сміття, а руки вимити з милом та обробити антисептиком. Якщо немає можливості помити руки, достатньо добре обробити руки антисептиком.

Ми не відчиняємо двері ліктями, не пишемо ними й не їмо ліктями: у всіх цих процесах працюють наші руки та долоні. Тому, кашляючи у долоні, ми поширюємо бактерії через руки.

Кашляти чи чхнути у руки можна, наприклад, коли ви вдома. Але лише за умови, якщо після цього ретельно вимити руки з милом.

Раніше ми повідомляли, чому не варто говорити людині "Будь здоровий".

Також ми писали, чи безпечно ділитися напоями з іншими людьми.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Організм Здоров'я
NEWS
Нові угоди та "рецепт" перемоги над Путіним. Підсумки візиту Зеленського до Британії
Нові угоди та "рецепт" перемоги над Путіним. Підсумки візиту Зеленського до Британії