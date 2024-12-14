Небанальні фільми про маніяків та вбивць, від яких волосся встає дибки. Ці історії всіх вразять

Історії про маніяків можуть бути не лише моторошними, деякі стрічки вражають заплутаним сюжетом та несподіваним фіналом. І це не завжди банальні хорори.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих фільмів про вбивць, від яких волосся встає дибки.
В центрі сюжету - молода репортерка, яка береться за дуже важку справу. Вона хоче знайти маніяка, якого називають "Бостонським душителем", бо він жорстоко вбивав жінок. Головна героїня вразить поліцію фактами, які їй вдасться з'ясувати, але заради справи їй доведеться багатьом пожертвувати.
Історія про двох подруг, які вирушають до заміського будиночка, аби готуватися до екзаменів, може неабияк налякати. Маніяк, який думає, що пішов на злочини заради кохання, дуже вигадливий й жорстокий. Чи вдасться від нього врятуватися?
А цей фільм вважається культовим. Історія, яку знято за романом Паріка Зюскінда, вразить всіх, хто побачить її вперше. Головний герой не мав народитися та вижити, але отримав рідкісний дар. Він розрізняє аромати, а тому мріє створити неймовірний парфум з моторошними компонентами.
Сюжет змусить вас затамувати подих. Головний герой мріє про зустріч з жінкою, але потім отримує дивний дзвінок. Виявляється, що хтось не просто стежить за об'єктом його бажання, а ще й планує дещо жахливе.
Фільм розповість про архітектора, який дуже довго намагається побудувати будинок. А заважає йому те, що він вбиває людей і залишається непоміченим. Втім, колись ця історія жорстоких злочинів має закінчитися.
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