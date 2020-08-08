Неадекватный водитель кусал и бил полицейских: детали нападения и фото

Неадекватный водитель напал на полицейских в селе Таирово в Одесской области. 36-летний водитель "Fiat" набросился на патрульных, стал кусаться и бить в лицо кулаками. Пытаясь уйти от ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора, мужчина спровоцировал возбуждение уголовного производства.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, сотрудники правоохранительных органов заметили, как местный житель проехал на запрещенный свет, и приказали ему остановиться. На законное требование правоохранителей злоумышленник не отреагировал, а наоборот, прибавил газу, а в нескольких сотнях метров не справился с управлением и въехал в бетонную преграду.

Видя, что группа реагирования патрульной полиции едет вслед за ним, мужчина вышел из автомобиля и бросился бежать.

"Правонарушитель был доставлен в Овидиопольский отдел полиции. Количество алкоголя в крови гражданина в разы превышало норму. В отношении его составили протоколы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии опьянения. Также мужчине объявили о подозрении в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 35-ти тысяч гривен. Согласно санкции ч. 2 ст. 345 УК, по которой следователи начали производство, ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщил начальник территориального отдела полиции Олег Чукань.

Неадекватный водитель напал на полицейских (фото: od.npu.gov.ua)

Напомним, что ранее в поезде Харьков-Рахов пассажир пытался задушить проводника.

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