Неадекват пытался задушить ребенка в супермаркете: неожиданные подробности

Мужчина душил ребенка в супермаркете в Киеве. Неадекват напал на 9-летнего мальчика в магазине на проспекте Павла Тычины. Инцидент произошел на кассе, когда мужчина схватил ребенка за шею и попытался нанести ему травмы. В Нацполиции Киева рассказали подробности случившегося.

Как сообщается, инцидент закончился для ребенка без тяжелых последствий. За него вовремя вступилась мама, которая буквально отбила своего сына из рук подозреваемого. Посетители супермаркета задержали мужчину и вызвали полицию. Следственно-оперативна группа зафиксировала факт нападения и установила, что нападавший был очень пьян. Концентрация алкоголя в его крови равнялась 3,09 промилле.

Позже удалось установить личность нападавшего: им оказался 42-летний житель Киева, который ранее не был замечен в правонарушениях. Ему была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства (являться на допросы, не покидать без разрешения место проживания и так далее).

В полиции открыли уголовное дело по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Попытка задушить ребенка на кассе в супермаркете может обернуться для нападавшего пятью годами тюремного заключения.

Напомним, что ранее мы публиковали видео, на котором видны подробности инцидента в супермаркете.

Также мы писали, что в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.

Также сообщалось о том, что в Харькове напали на известного активиста "Национального корпуса". Двое неизвестных избивали мужчину кастетами.