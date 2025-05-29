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"Не змогла мовчати": Марія Бурмака довела до сліз піснею про брата, який загинув на війну

Четвер 29 травня 2025 21:23
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"Не змогла мовчати": Марія Бурмака довела до сліз піснею про брата, який загинув на війну Марія Бурмака (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Марія Бурмака розчулила мережу новою піснею. Артистка поділилася особистим болем й розповіла про свого брата, який віддав життя на фронті, захищаючи рідну країну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Марія Бурмака презентувала пісню "Братику" - про що вона

"Я написала цю пісню, бо не змогла мовчати. Вона - не про війну, а про людину. Про мого брата. Про всіх, кого ми втратили, але не забудемо", - розповіла співачка.

Ця композиція - про присутність у відсутності, про пам’ять і про любов,
яка не закінчується навіть після останнього рядка. А ще вона про біль, який не стає меншим, але стає піснею.

"Братику" - це сповідь, яку почує кожен, хто втратив. А ще в неї закладено вдячність усім, хто пішов боронити і захищати нас на фронті.

Разом із піснею Бурмака представила і відеокліп. В ньому показано історію у форматі розмови, в якій друг просто слухає. А біль, який не стає меншим, стає рядками пісні.

Цей друг - український актор Богдан Бенюк. У кадрі показано їх двох, Марія співає, а він мовчить. Але його мовчання промовистіше за слова.

"Богдан Бенюк - людина, яка знає мене від 18 років. Він знає моє життя, хрещений моєї дочки був знайомий з моїм братом. Ми часто потребуємо саме такої підтримки. Вислухати, просто бути поряд, зрозуміти. Це не акторська гра. Богдан мою історію пропустив через своє серце", - пояснила співачка.

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